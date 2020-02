Pago GF Vip contro Patrick: “Sei davvero imbarazzante”

Dopo la diretta del GF Vip, Pago inveisce contro Patrick per le parole pronunciate e definisce imbarazzante il suo atteggiamento verso la Elia

Le liti che sono accadute durante la settimana sono esplose durante la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip. Infatti, la puntata ha avuto inizio proprio con la lite scoppiata qualche giorno prima tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese.

I due si sono scontrati e se ne sono detti di tutti i colori, infiammando la casa. La lite è nata per chi doveva lavare i piatti, ma poi è degenerata e Antonella ha accusato Patrick di averla anche spintonata. In realtà, il gieffino non le ha fatto nulla.

Infatti, a prova di quanto accaduto è andato in onda il filmato sulla lite. Anche Alfonso Signorini durante la diretta ha smentito le parole della Elia, e ha aggiunto che la spintonata non c’era stata. Il conduttore più volte ha ripetuto ad Antonella che lo spintone di un metro non c’era.

In diretta tutti hanno dato ragione a Patrick

Le immagini nel video hanno quindi dimostrato come quanto diceva Antonella non era vero. Signorini ha anche detto alla Elia che lei ha esagerato a parlare di bullismo. Il conduttore ha cercato di convincere Antonella, ma lei non ha ceduto.

In casa intanto era scoppiato il finimondo e molti concorrenti si erano schierati dalla parte di Patrick. Fra loro c’erano Adriana Volpe, Fernanda Lessa e Andrea Montovoli. La cosa non è piaciuta alla Elia che ha detto a Patrick e ad Adriana di essere dei mostri.

Patrick le rideva in faccia e lei era diventata furiosa, e lo fu ancora di più quando lui la chiamò crotalo. Insomma, la scena sembrava quasi surreale, Antonella piangeva e alcuni ridevano, tutti però parlavano e ognuno diceva la sua.

Pago non ha gradito il comportamento di Patrick

La discussione fra Antonella e Patrick avvenuta durante la settimana ha tenuto banco per buona parte della puntata. Adriana Volpe ha detto di Antonella che era lei ad essere il crotalo perché raccontava di essere spinta via ma non era vero.

Patrick ha detto invece che visto che era stata male non aveva alcun desiderio di disturbarla. Antonella Elia nel confessionale ha detto che non avrebbe parlato più con loro. Pago è stato l’ultimo concorrente ad entrare nel confessionale. Il cantante ha detto di non aver apprezzato il comportamento di Patrick e lo ha definito imbarazzante.