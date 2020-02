Uomini e Donne, anticipazioni 19 febbraio: colpo di fulmine per Marcello

Terzo appuntamento settimanale del parterre senior di U&D

Anche oggi pomeriggio subito dopo la soap opera iberica Una Vita, Ale 14:45 su Canale 5 va in onda un nuovo, il terzo, appuntamento del Trono over di Uomini e Donne. Cosa accadrà dopo la forte discussione tra Gianni Sperti e la dama Barbara De Santi?

Ricordiamo che quest’ultima ha dato del mantenuto allo storico opinionista riferendosi alle dichiarazioni che di recente Paola Barale ha fatto nel talk domenicale di Barbara D’Urso. E oggi cosa vedranno i telespettatori? A rivela ci ha pensato il portale Il Vicolo delle News.

Spoiler Trono over: Marcello conosce altre dame, lite in studio

Le anticipazioni della puntata di oggi del Trono over di Uomini e Donne, svelano che dopo la parentesi di ieri pomeriggio, dove la De Santi è stata ripresa addirittura da Maria De Filippi, si tornerà a parlare degli altri cavalieri e dame. In particolare si parlerà di Marcello che, dopo aver chiuso con Gemma Galgani è Barbara, in queste ultime settimane si sta frequentando con Simonelli.

Tra i due la conoscenza sembra continuare nel migliore dei modi anche se fino ad oggi hanno effettuato solo poche esterne. Nonostante la donna è lui c’è molta complicità, per il cavaliere, arriveranno nello studio 6 dell’Elios in altre dame.

Uomini e Donne: Marcello preso per una nuova dama del parterre senior

Gli spoiler della puntata odierna del parterre senior di Uomini e Donne, svelano anche che per Marcello giungeranno due nuove dame. Prima, però, ci sarà un acceso scontro tra il cavaliere e Valentina Autiero . Quest’ultima, infatti, accuserà l’ex di Gemma Galgani di comportarsi con tutte le signore del Trono over in maniera uguale, seguendo un vero e proprio copione.

Le due dame arrivate in studio per conoscere Marcello sono molto più giovani di lui e una di esse verrà presa in giro da Tina Cipollari. Il motivo? Per il suo vestito e la sua entrata considerata troppo elegante. Marcello, però, rimarrà praticamente incantato da lei. Ci uscirà insieme?