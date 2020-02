Ascolti tv 18 febbraio: Champions League battuta da Rai Uno, flop finale La Pupa e il Secchione, bene Pechino Express

Chi avrà vinto tra Canale 5 e Rai Uno?

Gli ascolti tv di ieri sera, martedì 18 febbraio 2020 sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda la partita di Champions League tra Atletico Madrid e Liverpool. Mentre su Rai Uno veniva trasmesso la fiction Al posto tuo.

Italia 1 l’ultima puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa, mentre Rai Due Pechino Express. Occhio anche agli ascolti del pomeriggio con Barbara D’Urso. Mentre il preserale con Avanti un altro! e L’Eredità. Per conoscere tutti i dati Auditel vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Gli ascolti tv della prima serata di martedì 18 febbraio 2020

Su Rai Uno il film tv Al Posto Suo, del ciclo Purché Finisca Bene, ha conquistato 3.746.000 spettatori pari al 16% di share. Canale 5 l’incontro di Champions League Atletico Madrid-Liverpool ha raccolto davanti al video 3.787.000 spettatori pari al 14.8% di share. Rai Due Pechino Express – Le Stagioni dell’Oriente ha interessato 2.192.000 spettatori pari al 10.3% di share. Italia 1 La Pupa e il Secchione e Viceversa ha catturato l’attenzione di 1.642.000 spettatori (8.8%).

Su Rai Tre #Cartabianca ha raccolto davanti al video 953.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%. Rete 4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.076.000 spettatori con il 5.4% di share. La7 DiMartedì ha registrato 1.265.000 spettatori con uno share del 5.7%. TV8 The Amazing Spider-Man ha segnato il 2.4% con 511.000 spettatori mentre sul Nove Ma tu di che segno 6? ha catturato l’attenzione di 313.000 spettatori (1.3%).

Gli ascolti dell’access prime time di martedì 18 febbraio 2020

Su Rai Uno Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.897.000 spettatori con il 22.1%. Canale 5 Striscina la Notizina registra una media di 4.346.000 spettatori con uno share del 17.2%. Rai Due Tg2 Post segna il 4.5% con 1.226.000 spettatori. Italia 1 CSI Miami ha registrato 1.364.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai Tre Nuovi Eroi ha appassionato 1.212.000 spettatori pari al 4.9% e Un Posto al Sole 1.767.000 (6.7%).

Rete 4 Stasera Italia ha radunato 1.408.000 individui all’ascolto (5.5%) nella prima parte e 1.149.000 (4.3%) nella seconda, mentre La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.732.000 spettatori (6.5%). TV8 Guess my Age piace a 723.000 spettatori con il 2.7% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 463.000 spettatori con l’1.8%.

Ascolti preserale

Su Rai Uno L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.749.000 spettatori (22.1%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.472.000 spettatori (26.7%). Invece su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.837.000 spettatori con il 17.6% di share e Avanti un Altro! 4.303.000 con il 21.6% di share.