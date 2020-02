Elodie, dopo la lite con Marco Masini torna il sereno

Quello di quest’anno è stato un Festival di Sanremo da ricordare. Ascolti boom, accuse di sessismo per Amadeus, colpi di scena. Anche Elodie, ex partecipante di Amici di Maria De Filippi, è stata, suo malgrado, protagonista di una lite dietro le quinte dell’Ariston.

La cantante, infatti, avrebbe litigato con Marco Masini, reo di averla “offesa” per la sua magrezza. Adesso, però, sembra tornato il sereno.

Elodie e Marco Masini, cos’è successo nel backstage

Erano, a quanto pare, i minuti precedenti le rispettive esibizioni. Sia Elodie che Marco Masini si trovavano dietro le quinte del palco dell’Ariston dove avrebbero portato due delle più apprezzate canzoni del Festival di Sanremo 2020. Stiamo parlando de Il Confronto di Marco Masini e di Andromeda di Elodie.

In base alle testimonianze di chi era presente al momento dello scontro tra i due, tutto sarebbe partito da una battuta di Marco Masini. Il cantante, infatti, si sarebbe rivolto alla collega dicendole “oh, ciao, ma da quant’è che non mangi?“.

Il riferimento, naturalmente, era alla magrezza di Elodie che, però, non ha preso affatto bene questa frase. In molti, d’altro canto, hanno preso queste parole come una vera e propria allusione a possibili problemi alimentari della ragazza.

Pace fatta e vita privata perfetta

Contrariamente a quanto avvenuto per Morgan e Bugo, protagonisti di una lite a Sanremo che ancora non si è risolta, quella tra Masini ed Elodie sembra ormai una lite vecchia. I due artisti, infatti, hanno avuto modo di chiarirsi ed è, dunque, tornato il sereno.

Nonostante questo, comunque, nessuno dei due ha voluto dare una conferma o una smentita a queste indiscrezioni. Se, come si pensa, è pace fatta siamo felici che l’incomprensione sia stata definitivamente chiarita.

Questo, tra l’altro, è un periodo molto positivo nella vita privata di Elodie. L’attuale compagna del noto rapper Marracash, infatti, ha dichiarato in una recente intervista di essere felicissima per la sua storia, definendola con queste parole “per la prima volta sembra che mi riesca a confrontare con un uomo che mi capisce veramente, non devo spiegarmi, non ho bisogno di farlo”.