Anna Tatangelo, lo scatto è super hot: i leggings mettono in risalto il suo super lato b, per la gioia dei fans [FOTO]

Anna Tatangelo continua a far parlare di sè. La compagna del cantante Gigi D’Alessio, che recentemente è tornato a calcare il palco del Festival di Sanremo da super ospite al fianco dell’amico Amadeus, è una mamma e, anch’ella, una cantante a tempo pieno.

Tatangelo, bellissima e sempre in forma, ha un segreto: ore e ore passate a sudare in palestra. La cantante ha recentemente pubblicato il suo nuovo album dal titolo La fortuna sia con me, pubblicato lo scorso 6 febbraio ed pronta a salire sui palchi di tutta Italia nei prossimi tour.

Dopo la crisi e il ritorno di fiamma con Gigi D’Alessio, Tatangelo sembra essersi buttata anima e corpo nella carriera. La voglia di tornare sulla grande scena, dopo l’esperienza ad Amici Celebrities è grande e passa anche per un duro lavoro in palestra.

Tatangelo: lavoro duro in palestra tutti i giorni

Seguita dal suo personal trainer, Anna Tatangelo è ormai una donna tutta casa e palestra. Ha raccontato che, dopo gli impegni lavorativi in studio, dedica tutti i giorni almeno un’ora e mezza alla cura e il benessere del suo corpo.

Anche quando è lontana da casa, per motivi di lavoro, non rinuncia mai alla sua dose giornaliera di allenamento. Infatti il suo allenatore la raggiunge spesso e, quando questo non è possibile, sono in stretto contatto telefonico per i vari esercizi e aggiornamenti quotidiani.

Un lato b da modella

Nelle sue stories di Instagram, Anna Tatangelo, si è mostrata in tutta la sua bellezza. Giorni fa aveva già dato sfoggio dei suoi perfetti ed allenatissimi addominali. Oggi ci mostra il suo lato b, degno di una modella. Le dure ore e ore passate in palestra hanno decisamente sortito l’effetto l’effetto sperato.

Tatangelo ormai è divenuta, oltre che una cantante molto amata e apprezzata dal grande pubblico, anche una vera e propria influncer dei social. Con centinaia di migliaia di followers che la seguono, anche per scatti bollenti come questo.