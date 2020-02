Cancellato un programma di Barbara D’Urso: ecco la decisione definitiva di Mediaset

Allungato il Grande Fratello Vip 4

Mediaset ha deciso di rivoluzionare i palinsesti della primavera. La prima novità riguarda il Grande Fratello Vip 4 che non chiuderà i battenti a marzo ma si allungherà fino al mese di aprile. Al momento non si conosce la data della finale ma la cosa certa che il reality show condotto da Alfonso Signorini durerà un mese in più del previsto. Per questo motivo la settimana scorsa nella casa di Cinecittà sono entrate altre tre ragazze.

Inoltre si presume che cambierà anche il giorno di programmazione che non sarà più di lunedì. Infatti già con la messa in onda de L’amica geniale su Rai Uno e successivamente de Il Commissario Montalbano, il programma di Canale 5 ne sta risentendo molto. Ma arriva una brutta notizia anche per Barbara D’Urso e i suoi fan.

Sospesa la nuova edizione de L’Isola dei Famosi

Con l’allungamento della quarta edizione del Grande Fratello Vip, praticamente dal palinsesto primaverile di Canale 5 non spunta più L’Isola dei Famosi. E pensare che fino a un paio di settimane fa c’era stato il cambio di conduzione dalla veterana Alessia Marcuzzi alla collega Ilary Blasi.

Sembra che l’azienda del Biscione abbia deciso di puntare tutto sul GF che è un reality show più consolidato e meno costoso in termini di denaro. Quindi il programma prodotto da Magnolia rimarrà in pausa per il 2020 e con molta probabilità tornerà a partire da gennaio del prossimo anno.

Cancellato il Grande Fratello di Barbara D’Urso

Ma le novità non sono terminate qui. Oltre all’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, i vertici Mediaset hanno deciso di cancellare un altro reality show. Stiamo parlando del Grande Fratello Nip che da due stagioni è tornato nelle mani di Barbara D’Urso.

Con molta probabilità il programma tornerà a settembre in occasione del ventennale dalla prima edizione. Quindi al momento Lady Cologno dovrà accontentarsi di Pomeriggio Cinque, Domenica Live e in prima serata Live Non è la D’Urso, confermato sempre alla domenica sera su Canale 5.