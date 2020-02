Oroscopo Branko 19 febbraio 2020: le previsioni giornaliere per tutti i segni

L’oroscopo di Branko del 19 febbraio annuncia novità davvero interessanti e da non sottovalutare. I nativi dell’Ariete devono riflettere sulle cose fatte negli ultimi dodici mesi, mentre le persone del segno Pesci inaugurano la nuova stagione di compleanno. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di mercoledì per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 19 febbraio da Ariete a Gemelli

Ariete – Fino al 20 marzo, per voi inizia un periodo di riflessione e di esami delle cose fatte nell’anno scorso. In questa giornata controllate la vostra famiglia e i punti deboli nella vostra salute.

Toro – Sole in Pesci è un transito che porta felicità nei vostri incontri. Quest’anno i pianeti in Capricorno offrono irripetibili occasioni. Inoltre, il segno guida ogni vostra scelta. In amore sarete baciati dalla fortuna.

Gemelli – La stagione dei Pesci annuncia nuovi problemi della vita di tutti. Preparatevi ad affrontare improvvisi impedimenti nel lavoro, affari, provocati da Mercurio-Nettuno. In questo mare non vi perderete, con voi c’è il vostro amore.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – In questa giornata il Sole transita in Pesci. Un transito davvero positivo per il vostro segno perché risveglia ottimismo, fiducia in voi stessi e voglia di fare tante cose. Se volete ottenere buoni risultati sui vostri progetti è necessario ottenere la collaborazione degli altri. Voi siete persone che non fanno la guerra, ma l’amore.

Leone – In questa giornata avete bisogno di riposo. Il Sole in Pesci esalta le vostre caratteristiche più belle e spesso vi fa innamorare. Fino al 5 marzo Venere in Ariete porta fortuna anche in affari e lavoro. Dovete superare lo stress.

Vergine – L’opposizione di Sole in Pesci crea problemi per associazioni, rapporti stretti. Per fortuna siete protetti da quattro pianeti in Capricorno, che garantiscono anche fortuna in amore e affari. Urano, invece, protegge le relazioni con il mondo esterno.

Previsioni di mercoledì 19 febbraio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Le stelle sono quasi assenti in amore, soprattutto nel matrimonio. Luna in Capricorno, insieme ai quattro pianeti, si diverte a gettarvi sassi. Da questo mercoledì il Sole in Pesci illumina ancora di più in campo lavorativo e favorisce la salute.

Scorpione – Rimane un’incognita dove si manifesterà l’influsso di buona sorte, se nel lavoro o in amore ma presto lo scopriremo. In questa giornata Sole entra in Pesci e, insieme a Mercurio e Nettuno, porta aumenti nelle finanze, viaggi e arrivi.

Sagittario – Dovete fare molta attenzione con cibo, bevande, farmaci, diete, ossa, piedi, circolazione. Se avete problemi domestici-familiari dovete stare tranquilli, poiché si sistemeranno prima della fine dell’inverno.

L’oroscopo di Branko del 19 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Marte, Giove, Saturno, Plutone prendono forza e vita con il nuovo aspetto di Sole in Pesci fino al 20 marzo. Solo Venere ha qualcosa da dire che riguarda la vostra famiglia. Incutete paura alla concorrenza.

Acquario – Il vostro mese zodiacale è finito! In questa giornata il Sole lascia il vostro segno ed entra in quello dei Pesci. Già da adesso potete creare nuove fondamenta per il vostro progetto, che inizierete a costruire il primo giorno di primavera.

Pesci – Inizia il vostro mese zodiacale, infatti, il Sole entra nel vostro segno e vi fa compagnia fino al 20 marzo. In questa giornata Mercurio e Nettuno nel segno e cinque grandi pianeti sono in aspetto diretto e positivo. Venere sarà diretta il 5 marzo, però, è molto interessata ai vostri progetti e al vostro guadagno. Tra i bimbi che nascono oggi c’è un futuro genio.