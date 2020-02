Eros Ramazzotti paparazzato con una nuova fiamma? Ma lui si inca**a su IG [Foto]

Eros Ramazzotti, uno dei cantanti italiani più amati in tutto il mondo, torna a far parlare di sé. Stavolta, però, non si parla della sua brillante carriera ma di una donna che avrebbe, finalmente, conquistato il suo cuore. Almeno questo sembrerebbe a giudicare le immagini pubblicate dal settimanale Chi. Il cantante, però, si è molto irritato su Instagram dove si è detto sconcertato. Ecco perché.

Eros Ramazzotti e le foto della vacanza a Miami

L’occasione per ipotizzare l’arrivo di una nuova fiamma per Eros Ramazzotti è arrivata in occasione di una vacanza. Il cantante, infatti, si stava concedendo alcuni giorni di relax a Miami. Proprio sulla spiaggia è stato paparazzato con una donna, una bella mora, che ha richiamato l’attenzione dei paparazzi e che è stata indicata come la sua “nuova fidanzata”.

Dopo la fine della storia con Marica Pellegrinelli, da cui Eros Ramazzotti ha anche avuto due figli, sarebbe scoppiato di nuovo l’amore? La donna a suo fianco è Valentina Bilbao, una pittrice di origini venezuelane. Le foto dei due che parlano in spiaggia hanno fatto il giro del web. Sembra esserci una certa complicità tra di loro.

A quanto pare, il primo passo sarebbe stato fatto dalla donna che si è avvicinata ad Eros sulla spiaggia dato che è una sua fans. Da qui gli avrebbe raccontato un po’ di lei e gli avrebbe raccontato che le sue canzoni sono la migliore fonte di ispirazione mentre dipinge.

La dura reazione su Instagram

Appreso delle indiscrezioni che circolavano sul suo conto e su questa sua nuova presunta storia d’amore, Eros Ramazzotti si è duramente sfogato su Instagram. Il post del cantante recita “Possibile che uno non può scambiare due chiacchiere con una amica che subito parte il tran tran del gossip? Io sono sempre più sconcertato dalla piattezza di questa era allucinante, molto preoccupato per i giovani e i miei figli. Vivere e crescere nelle falsità sarà il male del presente e del futuro. Che qualcuno ci aiuti”.

Parole molto dure che non fanno chiarezza sulle foto pubblicate da Chi. Se son rose, però, fioriranno!