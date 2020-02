Il dramma della moglie di Pietro Taricone: “Per guarire ho provato di tutto, anche…” [FOTO]

Kasia Smutniak parla della sua malattia alla pelle

In questi giorni in televisione si è parlato molto di Pietro Taricone per via della presenza del Grande Fratello. Ora a parlare è la moglie Kasia Smutniak che, prima sui suoi canali social e successivamente attraverso un’intervista al magazine Vanity Fair Italia, menziona il suo problema di salute.

La nota attrice ha affrontato un argomento molto delicato, ovvero il percorso fisico e psicologico che ha fatto dopo essere venuta a conoscenza della patologia che le ha colpito la pelle. Ricordiamo, infatti, che la vedova dell'ex gieffino soffre di vitiligine ben sette anni.

Per la vitiligine si era rivolta ai santoni

In una recente intervista per Vanity Fair Italia, Kasia Smutniak ha confessato di essersi ammalata di vitiligine ben sette anni fa. I primi tempi non l’aveva presa per niente bene, infatti questa malattia le creava molta insicurezza, si truccava le mani anche solo per portare suo figlio all’asilo. Inoltre la 40enne che da dieci anni ha perso Pietro Taricone ha riferito che per guarire ha provato di tutto, ovvero si è recata dai medici e poi è finita dai santoni di ogni genere.

E proprio negli studio di quest’ultimi l’attrice ha visto persone che avevano vitiligine di lei a colui che le ha messo in mano il dvd di ‘Perfetti Sconosciuti’ da autografare. “Quando mi hanno bruciato delle conchiglie in faccia e poi mi hanno fatto sotterrare del pelo di pecora nel giardino di casa, mi sono detta: adesso basta”, ha affermato la Smutniak.

La nuova vita di Kasia Smutniak dopo la morte di Pietro Taricone

Un santone le ha detto che lei è come un serpente che sta cambiando pelle. Ora, invece, a distanza di sette anni Kasia Smutniak ha una consapevolezza differente della vitiligine, infatti si sente più matura.

Qualche mese fa la nota attrice si è sposata col compagno Domenico Procacci, produttore cinematografico che l’ha resa madre per la seconda volta. Ricordiamo che la primogenita Sofia l’ha avuta dal compianto ex concorrente del Grande Fratello, Pietro Taricone.