PMI, il segreto per crescere è nelle business community

Quantico Business Community è un club di imprenditori ideato da Gianluca Massini Rosati, giovane e brillante imprenditore già fondatore del network di commercialisti che ha preso il nome di Soluzione Tasse. A pochi giorni dal lancio ufficiale, ambisce a diventare la più esclusiva e innovativa community italiana per imprenditori e a raggiungere i 10 mila membri entro il 2023.

Un obiettivo certamente importante che si fonda sulla vasta rete di relazioni con migliaia di microimprese e PMI su tutto il territorio italiano, consolidata proprio grazie a Soluzione Tasse e alla sua rilevante attività continua di divulgazione per lo più in materia contabile e fiscale.

Una rete che oggi vede già la partecipazione di 500 aziende selezionate che per prime hanno la possibilità di entrare a far parte di questo innovativo club di imprenditori. Un punto di riferimento e ispirazione per quanti tra loro cercano un luogo dove confrontarsi e scoprire, attraverso la condivisione di esperienze, nuove opportunità di sviluppo e crescita e nuove strategie di impresa.

Gli imprenditori oggi infatti non hanno bisogno solo di capire come affrontare il delicato tema fiscale che pure resta centrale per molti di loro. Oggi chi vuole crescere deve affrontare sfide legate al cambiamento e all’innovazione tecnologica che sono totalmente nuove, come anche la velocità con cui le aziende nascono e si sviluppano grazie proprio a questa innovazione.

“Siamo convinti che oggi più che mai il confronto tra imprenditori e la cosiddetta co-opetition siano le chiavi del successo di molti business, perché consentono di abbattere costi e tempi, condividendo sfide e soluzioni”, commenta Massini Rosati. In Quantico Business Community i membri potranno trovare non solo spunti utili ma soprattutto risorse e risposte, grazie a contenuti esclusivi di alta qualità e a numerose occasioni di confronto online e offline.

Webinar, video e chat dedicate con oltre 40 esperti offriranno soluzioni e ispirazione per risolvere problemi comuni agli iscritti, con l’obiettivo di aiutare ciascuno a trovare il proprio “mindset del successo” anche grazie alle testimonianze di imprenditori che hanno già raggiunto grandi traguardi.

“Quantico ha anche l’obiettivo di aiutare chi fa impresa anche da un altro punto di vista, in particolare a vincere la solitudine che spesso attanaglia gli imprenditori di fronte alle sfide di tutti i giorni”, spiega Massini Rosati.

L’adesione per il momento è riservata solo per 500 imprenditori selezionati e le candidature online sono già attive sul sito di Quantico Business Community (www.quanticobusiness.com) dove si trovano anche tutti i dettagli sulla procedura da seguire per candidarsi.