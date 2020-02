Pechino Express, Asia Argento ha un incidente e si ritira: la reazione di Soleil spiazza tutti

Ieri, martedì 18 febbraio, è andata in onda la seconda puntata di Pechino Express e Asia Argento ha avuto un brutto incidente. La ragazza è caduta e si è fatta male il ginocchio. In un primo momento ha provato a resistere al dolore cercando di andare avanti nella sua avventura, ma poi è stata costretta ad abbandonare il gioco.

Ad ogni modo, a destare particolare sgomento è stata una frase pronunciata da Soleil Sorgè in merito a quanto accaduto. Il pubblico da casa non ha affatto apprezzato il suo atteggiamento, al punto che sul web è scoppiata una bufera.

L’infortunio di Asia Argento a Pechino Express

Nel corso di questa nuova stagione di Pechino Express non mancano esilaranti colpi di scena, a generare scalpore in questo secondo appuntamento è stata Asia Argento. La figlia del noto registra, in coppia con Vera Gemma, figlia dell’attore Giuliano, stava affrontando la prova immunità. Durante la gara, la protagonista ha fatto di tutto per evitare l’intervento dei soccorsi Dopo un po’ di tempo, però, il dolore è divenuto così lancinante al punto da fermarsi.

In quel momento, sono subito intervenuti i medici che hanno provveduto ad allontanare la concorrente e appurare le sue condizioni di salute. Al termine della visita è emerso che l’Argento avrebbe dovuto abbandonare l’avventuroso reality show in quanto impossibilitata a camminare. Prima della sentenza finale, però, c’è stato un commento alquanto fuori luogo da parte di Soleil.

Il duro attacco di Soleil Sorgè

La Sorgè ha sbottato contro Asia Argento dopo l’infortunio a Pechino Express prendendosi gioco di lei. Nel caso specifico, le ha detto che con una gamba zoppa sarebbe sicuramente riuscita a racimolare facilmente i passaggi poiché avrebbe fatto pietà. Le sue affermazioni hanno lasciato esterrefatti i presenti, compresa la protagonista dell’incidente che, infatti, non ha esitato a risponderle a tono.

Anche il pubblico da casa, però, non ha affatto gradito il suo comportamento, sta di fatto che sul web sono stati in molti a scagliarsi contro di lei. Numerosi utenti le hanno dato della persona cattiva e insensibile ed hanno affermato di non comprendere come abbia fatto Luca Onestini a stare con lei.