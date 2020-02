‘Sei una por**’: Wanda Nara da censura, tocca Icardi e mette gli mani proprio li (foto)

Grandi consensi per Wanda Nara al Grande Fratello Vip 4

Wanda Nara trova sempre il modo per far parlare di se e attirare l’attenzione sulla sua persona. Attualmente la vediamo impegnata con Alfonso Signorini e Pupo, nel ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. Negli ultimi anni, l’argentina ha ottenuto molti consensi nel nostro paese e sembra amatissima dal pubblico, sopratutto quello maschile.

E sono proprio gli uomini a seguirla con passione sui social aspettando scatti e video, che la signora Icardi regala ogni giorno. In occasione del compleanno di Maurito, la modella si è davvero superata postando una foto molto molto bollente. Vediamo nei dettagli cosa ha combinato.

Wanda Nara e Icardi nudi sui social

Questa volta Wanda Nara ha messo in evidenza tutta la sua sensualità e non solo. Con uno scatto su Instagram, dove conta più di sei milioni di follower, l’opinionista ha mandato in ecstasy i suoi seguaci mostrandosi nuda insieme ad Icardi. In occasione del compleanno del calciatore, che ha compiuto 27 anni, Wanda non ha potuto fargli regalo migliore.

In poche parole, la modella si è lasciata andare tra le braccia di Maurito, sussurrandogli qualcosa di passionale nell’orecchio. L’attenzione dei fan si è sposata sulle sue mani che come si vede nello scatto toccano l’inguine del festeggiato, lasciando poco all’immaginazione. (Continua dopo il post)

La reazione dei social

Con delle semplici parole, Wanda Nara ha voluto augurare a Mauro buon compleanno. Il calciatore del Paris Saint-Germain compie ben 27 anni e sua moglie non poteva fargli regalo migliore. La coppia per mesi è stata al centro di numerosi pettegolezzi ma oggi sembra ben consolidata e dal loro amore sono nati anche due bambini.

Lo scatto sopra postato, ha andato in ‘crisi’ tutti coloro che la seguono sul social network. Oltre a ricevere tanti complimenti, ovviamente non sono mancate nemmeno le critiche. Leggendo i commenti, sono tanti i follower che non si spiegano come Icardi possa stare accanto ad una donna che si mostra sempre nuda sui social. Altri ancora invece hanno esagerato utilizzando un linguaggio volgare.