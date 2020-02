Circuito di Adria, divertente e inaspettato, per chi vuole essere il vero protagonista

Nella provincia di Rovigo sorge il comune di Adria con appena 19.000 abitanti, a poca distanza è stato realizzato un rinomato circuito, valutato come uno dei tracciati tra i più interessanti sotto diversi punti di vista. Una pista di modeste dimensioni che comunque risulta essere altrettanto impegnativa, mettendo alla prova persino i piloti migliori e i grandi professionisti delle quattro ruote.

Si struttura di curve complesse e brevi rettilinei, sinuosa ma allo stesso tempo divertente, perfetta per i più audaci che vogliono mettersi alla prova. Definita emozionante come poche. Ideale per poter mostrare le proprie abilità e assaporare il brivido dei suoi tortuosi tornanti, tra accelerate e frenate potenti.

Il circuito di Adria nasce appena nel 2001 e diventa in breve tempo famosa, non solo per le caratteristiche del suo asfalto e la tecnicità che richiede la sua pista, ma anche perché protagonista di eventi di grande importanza. Manifestazioni Italiane, come i principali campionati nazionali di Formula 3000, Formula Tre, Gt, Prototipi, Superstars Series, Turismo, C1 Cup ecc.

Presenta anche aree attrezzate con sala congressi, ristoranti e persino hotel, che lo hanno reso un luogo perfetto per ogni tipo di avvenimento. Una risorsa importantissima che ha poi portato Adria a diventare uno dei primi in Italia ben organizzato per ricevere grandi manifestazioni motoristiche nazionali e internazionali di alto livello.

Con una lunghezza di circa 2702 km, una pista che per le sue caratteristiche strutturali, permette di mettere in pratiche varie tecniche di guida, per questo amata da piloti e professionisti. Sono tantissimi coloro che si recano ad Adria proprio per la sua fama e si mettono in gioco per guidare su una pista davvero unica.

Infatti, oggi aperta per ospitare manifestazioni sportive esclusive che consentono a tutti di realizzare il proprio sogno da pilota. A chi vuole finalmente provare cosa significa sedersi al volante di una supercar, per mettersi alla prova o semplicemente per sapere sentire il brivido di guidare su pista e farlo su macchine esclusive proprio ad Adria, un circuito tra i più belli e divertenti degli ultimi tempi.

UN’esperienza unica su auto che hanno fatto la storia dell’automobilismo Italiano e internazionale, come Ferrari, Maserati, Lamborghini. Un sogno che per molti di voi finalmente può diventare realtà, macchine incredibili, potenti, eleganti dalle prestazioni a dir poco straordinarie adesso alla portata di tutti per un’avventura indimenticabile. Un’esperienza resa assolutamente perfetta grazie alla presenza di grandi professionisti a cui sarete affiancati, che sapranno di certo come farvi divertire portandovi oltre ogni limite.