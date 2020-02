Elena D’Amario ed Enrico Nigiotti, dopo 10 anni la verità: ecco perché si sono lasciati

La storia d’amore tra Elena D’Amario ed Enrico Nigiotti

Dopo dieci anni Elena D’Amario ed Enrico Nigiotti si sono rincontrati dove ebbe inizio la loro carriera artistica: lo studio di Amici di Maria De Filippi. E proprio durante la messa in onda del talent show di Canale 5 il cantante che ha partecipato a Sanremo 2020 aveva ceduto il suo posto all’allora fidanzata.

Nonostante la loro storia d’amore è finita da diverso tempo i due ragazzi avrebbero mantenuto un rapporto d’amicizia. Infatti sabato scorso, durante il pomeridiano di Amici è stata proprio la D’Amario a presentare il nuovo CD di Nigiotti nello studio Elios di Roma. La professionista, inoltre, si è commossa facendo emozionare anche i telespettatori.

Elena D’Amario ed Enrico Nigiotti perché si lasciarono?

Per quale ragione i due ex allievi di Amici di Maria De Filippi decisero di dividere le loro strade. Per caso la ragione della separazione è dovuta alla distanza o è successo qualcos’altro? Nelle interviste fatte un po’ di tempo fa e anche quelle rilasciate di recente Elena D’Amario ed Enrico Nigiotti hanno dato tutti e due la stessa versione, eccola: “Ci siamo lasciati perché la distanza non ha giocato a nostro favore”.

Le ragioni della separazione

Elena D’Amario ed Enrico Nigiotti si erano conosciuti all’interno della scuola televisiva Amici di Maria De Filippi e tra loro era nata una storia d’amore. Ma per quale motivo poi si sono lasciati?

In alcune interviste realizzate un po’ di tempo fa, il cantante Enrico Nigiotti ha svelato un particolare che all’epoca era praticamente passato inosservato. Una frase che potrebbe rivelare la verità sulla loro rottura.

Anni fa l’ex allievo del talent show, parlando della rottura con Elena aveva detto: “A quell’età, 23 anni, ti innamori sempre e di chiunque, ed io ho fatto una ragazzata”. In poche parole il cantautore avrebbe tradito la sua ex fiamma Elena? Ovviamente non ne siamo sicuri visto che sono trascorsi sono trascorsi quasi dieci anni, tuttavia le sue affermazioni fanno venire il sospetto.