GF VIP, Clizia Incorvaia ha una crisi e si allontana da Paolo: “Mia madre starà pensando che…”

A parte quella tra Pago e Serena, la love story che sta animando le dinamiche di questa quarta edizione del GF VIP è quella tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due ragazzi non sono riusciti a resistere alla passione e si sono lasciati andare ad effusioni romantiche e alquanto spinte. Questo, però, ha fatto storcere il naso ad un po’ di persone.

Tra queste, la più rammaricata e contraria a tutto quello che sta accadendo è stata Eleonora Giorgi, mamma del gieffino. Dopo il suo intervento, la Incorvaia è come se fosse tornata con i piedi per terra, sta di fatto che in queste ore ha avuto una crisi all’interno della casa.

Lo sfogo di Clizia al GF VIP

Durante una conversazione con Pago, Licia Nunez e Adriana Volpe, la concorrente si è lasciata andare ad un duro sfogo durante il quale è apparsa pentita di alcune cose. Nel caso specifico, la donna non ha potuto fare a meno di trovarsi parzialmente d’accordo con le dichiarazioni della madre di Paolo. Anche lei è consapevole di avere un trascorso completamente diverso da quello del suo coinquilino.

Se Paolo, da un lato, si sta godendo questa conoscenza in modo leggero e spensierato, lei ha tantissime cose a cui pensare. Ha una figlia, un matrimonio fallito alle spalle e una famiglia a cui dare conto. Il rammarico principale di Clizia Incorvaia, durante il suo sfogo nella casa del GF VIP, è stato per sua madre. A suo avviso, infatti, la donna potrebbe pensare di lei che è una ragazzina e che si sta comportando solo come un “animale” mosso dagli istinti primordiali.

L’Incorvaia chiude con Paolo?

La concorrente è sembrata alquanto a pezzi e ci hanno pensato alcuni coinquilini a tirarle su il morale. Adriana Volpe, ad esempio, ha provato a farle capire che non sta facendo nulla di male, anzi, sta dando luogo alla cosa più bella e più normale del mondo. Per tale ragione, non deve recriminarsi assolutamente nulla. Tali parole, però, non sono servite molto a placare la rabbia di Clizia Incorvaia al GF VIP.

L’ex moglie del cantante Francesco Sarcina, infatti, ha detto che forse non avrebbe dovuto assecondare i suoi istinti, facendo prevalere la ragione. A cosa condurrà questo ragionamento? Forse ad una separazione definitiva da Paolo?