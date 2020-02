“A prova di infarto…”: Paolo Bonolis in grosse difficoltà, la Bonas Sara Croce mezza nuda ad Avanti un altro! [FOTO]

Il successo di Sara Croce ad Avanti un altro!

Dallo scorso 6 gennaio tutte le sere su Canale 5 va in onda il game show Avanti un altro. In questa nona stagione ci sono tante novità e qualche addio. Tra questi l’arrivo di una nuova Bonas, ovvero Sara Croce che la scorsa primavera era Madre Natura a Ciao Darwin 8. E dal backstage del programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti è giunta un nuovo scatto seducente da parte della modella.

Quest’ultima, infatti, attraverso il suo profilo Instagram si mostra in una posa sensuale e con pochi vestiti addosso. La giovane nette in mostra delle curve pericolose, un seno esplosivo e capelli sciolti. In poche parole i follower deboli di core rischiano l’infarto nel vedere tale foto.

Sara Croce posta su Instagram una foto bollente

Nelle ultime ore la Bonas, Sara Croce ha allietato tutti coloro che la seguono su Instagram con un nuovo scatto dove si fa vedere in ottima forma. In pratica la modella indossa il costume che ogni sera sfoggia ad Avanti un altro!, il quiz tv di successo di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e con la partecipazione straordinaria del Maestro Luca Laurenti.

Nello specifico l’ex Madre Natura ha addosso un micro top blu e una culotte dello stesso colore, tutti e due ricoperti di paillettes. Poi ha un paio di stivali alti e uno sguardo felino a favore della fotocamera. Il post ha ottenuto un boom di like, oltre 70 mila per non parlare dei commenti positivi rivolti alla Croce. (Continua dopo il post)

La nuova Bonas di Avanti un altro! indossa abiti succinti

In questa nona stagione di Avanti un altro! il look della Bonas è molto più trasgressivo rispetto gli anni scorsi. Infatti nel 2019 Laura Cremaschi appariva in studio più vestita, mentre ora Sara Croce ha un outfit decisamente bollente.

Questa iniziativa ha provocato una serie di imbarazzi da parte del padrone di casa Paolo Bonolis che, in più di occasioni è stato costretto a coprire le grazie dell’ex Madre Natura per non alzare la temperatura all’interno dello studio 1 del centro Elios di Roma.