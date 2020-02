‘Sei stato un compagno fantastico, addio…’: Grave lutto per Barbara D’Urso, lo straziante addio

Grave lutto nel mondo dello spettacolo: è morto Flavio Bucci amico della D’Urso

Il 18 febbraio 2020 si è spento Flavio Bucci e come tanti artisti del mondo dello spettacolo anche Barbara D’Urso ha voluto dare l’ultimo saluto al suo caro amico. Un lutto inaspettato che ha sconvolto il mondo del cinema e non solo.

L’attore e produttore è venuto a mancare nella sua abitazione di Passoscuro a causa di un infarto. A trovarlo privo di vita una persona che aveva accesso al suo alloggio e ha dato l’allarme. A dare la notizia il sindaco di Fiumicino, attraverso un post su Facebook.

Barbara D’Urso dice addio a Flavio

Barbara D’Urso e Flavio Bucci hanno lavorato insieme nella fiction La Dottoressa Giò sia nella prima che nella seconda stagione. La conduttrice Mediaset ha voluto ricordare e salutare il famoso attore scomparso con un post su Instagram davvero commovente, lasciando tutti senza parole. Al termine della didascalia, con accanto un immagine che li ritrae vicini e abbracciati, ha utilizzato l’hastag ‘Gli artisti non muoiono mai’. (Continua dopo il post)

Nella giornata del 18 febbraio, sono stati tantissimi i colleghi e personaggi dello spettacolo a dare l’ultimo saluto a Flavio. Ovviamente non è potuto mancare un piccolo pensiero da parte di Barbara D’Urso che gli è sempre stata vicino.

La conduttrice di Pomeriggio 5 omaggia Bucci

Barbara D’Urso oltre a dire addio il suo amico sui social lo ha anche ricordato a Pomeriggio 5. Un omaggio da parte della presentatrice che non poteva assolutamente mancare vista l’amicizia e il rispetto che per anni li ha legati sul set e anche nella vita privata. Flavio Bucci viene ricordato principalmente per aver interpretato il pittore Ligabue, nello sceneggiato televisivo diretto da Salvatore Nocita.

Inoltre, è conosciuto anche per alcuni suoi ruoli memorabili in film altrettanto indimenticabili: penso a Il Marchese del Grillo, accanto a Sordi, a Suspiria del maestro del terrore Dario Argento, a Il divo di Paolo Sorrentino, solo per citarne alcuni. Un grande attore che ha fatto la storia del cinema e di sicuro verrà ricordato per sempre.