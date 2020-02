Il Segreto anticipazioni spagnole: Elsa e Isaac tornano a Puente Viejo con una sorpresa

Elsa e Isaac sono la coppia che ha animato maggiormente le dinamiche degli ultimi mesi all’interno della soap opera di Aurora Guerra. I due, però, hanno deciso di lasciare Puente Viejo per trovare fortuna altrove, tuttavia, le anticipazioni spagnole de Il Segreto rivelano un esilarante colpo di scena.

Stando a quanto emerso dai siti spagnoli che si occupano della fiction, pare che i due innamorati ritorneranno nel villaggio dopo il salto temporale di diversi anni. La coppia, però, potrebbe con ogni probabilità portare con sé una splendida sorpresa.

Il ritorno di Elsa e Isaac ne Il Segreto

La storia d’amore tra Elsa ed Isaac ha tenuto alto l’interesse dei telespettatori della soap per molto tempo. A incuriosire maggiormente tutti ci ha pensato, soprattutto, la presenza di Antolina. La perfida biondina ha provato in ogni modo ad ostacolare l’amore dei due piccioncini, purtroppo per lei, però, non ci è riuscita. La coppia felice è riuscita a convolare a nozze e a festeggiare il loro amore insieme alle persone care.

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto, però, ci svelano che la Laguna e suo marito, i quali si sono allontanati da paesino dopo le nozze, potrebbero fare ritorno a Puente Viejo. Nel caso specifico, il falegname proverà a trovare lavoro nei posti limitrofi al paesino.

Dopo un po’ di tempo, però, deciderà di tornare con la sua donna nel posto che gli ha generato così tanti turbamenti, ma anche tante gioie. In tale occasione, i due faranno una spiazzante comunicazione.

Anticipazioni spagnole: il figlio, la trappola e la fuga

Molto probabilmente, durante uno dei loro incontri passionali avuti mentre Antolina era ancora in vita, i due hanno concepito un figlio. A distanza di anni, infatti, la coppia pare tornerà tra i protagonisti della soap opera con una new entry.

Considerando il salto temporale che avverrà ne Il Segreto secondo le anticipazioni spagnole, dunque, il figlio dei due coniugi potrebbe diventare presto uno tra i protagonisti principali delle puntate che andranno in onda in Italia tra diversi mesi.

Gli spoiler della soap opera, inoltre, ci rivelano anche che Fernando Mesia cadrà vittima di una trappola tesa da Maria, mentre Raimundo si cimenterà in una fuga disperata dal villaggio.