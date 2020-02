Valentino Rossi, la bellissima dedica della fidanzata [Foto]

Valentino Rossi, tra gli sportivi italiani più amati al mondo, ha compiuto da pochissimi giorni 41 anni. Proprio in occasione del compleanno, festeggiato con parenti ed amici, la fidanzata, Francesca Sofia Novello, gli ha fatto una dedica speciale. La ragazza, reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo 2020, ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae con Valentino e non solo. Ad accompagnare lo scatto una frase ricca d’amore presa da una canzone di Cremonini.

Gli auguri speciali a Valentino Rossi

Il compleanno, si sa, è un giorno importantissimo. E cosa c’è di meglio che ricevere una bella dedica d’amore? È quanto accaduto a Valentino Rossi. La fidanzata, Francesca Sofia Novello, ha pubblicato i suoi auguri su Instagram postando una foto insieme al suo Valentino e scrivendo “A guardarti negli occhi mi ci perdo! Buon compleanno amore!”. (Continua dopo il post)

Il blu degli occhi di Valentino Rossi sarebbero l’oceano in cui la fidanzata di perde. Un’immagine piena di poesia che richiama le note della canzone Nessuno vuole essere Robin di Cesare Cremonini. Immaginiamo che questo augurio d’amore sia stato graditissimo dal pilota che, però, finora non ha vi ha risposto pubblicamente.

Un amore fatto di sorrisi, passione e tenerezza quello che lega i due innamorati. Nonostante i 14 anni di differenza, Valentino Rossi e la sua Francesca camminano spediti, mano nella mano, verso la felicità. Traguardo, questo, che potrebbero raggiungere presto dal momento che, diverso tempo fa, si era vociferato di una possibile voglia di paternità del pilota della Yamaha.

Valentino e Francesca, tre anni d’amore

Sono ormai tre anni che Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello stanno insieme. La loro storia, infatti, è iniziata nel 2017 dopo la fine del grande amore con Linda Morselli (attualmente fidanzata di Fernando Alonso).

Oggi il cuore di Rossi e della Novello sembra battere a 200 Km orari, rimanendo in tema di motori! I due ragazzi potrebbero presto, come anticipato, decidere di diventare genitori dato che, come lo stesso Valentino ha detto, per fare dei figli occorre la donna giusta e lui pare convinto di averla finalmente trovata nella dolcezza, nella bellezza e nella sensibilità di Francesca Maria Novello.