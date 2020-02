Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi vivono in un castello: la casa dei sogni [FOTO]

Lei, 40 anni, è una conduttrice televisiva molto amata ed è stata confermata anche quest’anno alla guida di Verissimo su Canale 5. Lui è il Vice Presidente esecutivo e Amministratore Delegato di Mediaset, che ha contribuito a rilanciare.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sono una coppia affiatata, intraprendente e molto apprezzata dal grande pubblico. Si sono uniti in matrimonio nel 2002 ed hanno due figli: Lorenzo Mattia, nato il 10 giugno del 2010 e Sofia Valentina, nata il 10 settembre del 2015. Rappresentano una delle coppie più longeve dello showbiz ed hanno resistito a varie intemperie nel corso della loro lunga relazione.

Nonostante l’amore, il matrimonio non arriva

Malgrado siano una coppia felice, il grande passo non è mai arrivato. Interrogati, più volte sulla questione, hanno sempre preferito glissare. Certo i due si amano tanto e hanno due splendidi bambini. Ma dietro la scelta di non sposarsi, ci sarebbe il no di Pier Silvio.

Non tutti sanno infatti che il figlio di Silvio Berlusconi, prima di conoscere Toffanin, ha avuto una relazione lunghissima con Emanuela Mussida, un’ex modella, da cui ha avuto una figlia Lucrezia Vittoria. Lei e Silvia Toffanin, hanno un bellissimo rapporto, ed per non incrinare tale rapporto che Pier Silvio ha scelto di non convolare a nozze, per il momento.

Una casa da sogno a picco sul mare

Nonostante entrambi lavorino a Milano, negli studi di Cologno Monzese, Toffanin e Berlusconi, insieme ai loro figli ovviamente, non vivono nella città meneghina. La loro villa mozzafiato, a picco sul mare, si trova invece a Portofino. Un centro certamente rinomato e tanto amato dai vip del nostro Paese, ma al tempo stesso un posto tranquillo dove potersi godere la propria privacy lontano dal trambusto della città milanese.

La villa da sogno, che sembra quasi un castello dai ritagli barocchi, non si trova nel centro. Ha una discesa privata in spiaggia e un piccolo attracco per la nave. I due, infatti, amano nel tempo libero scorrazzare nel mare cristallino ligure.