Veromina Lario dimagrita ancora: l’ex di Berlusconi è irriconoscibile

Veronica Lario in questi ultimi giorni è di nuovo balzata agli onori del gossip e della cronaca per il suo rapporto con l’ex marito Silvio Berlusconi. L’ex attrice e il politico sono arrivati, dopo anni di guerre e tribunali, ad un accordo finale, dichiarando di voler rinunciare entrambi alle richieste di soldi, rinunciando reciprocamente ai crediti.

La nuova vita di Veronica Lario senza Silvio Berlusconi

In questi anni l’ex first lady è stata spesso al centro del gossip e delle polemiche, pur non volendo. Suo malgrado, infatti, la bellissima Veronica è stata protagonista di chiacchiericci e rumors di ogni genere, alcuni l’hanno anche profondamente segnata, proprio lei che ha sempre cercato di rimanere silenziosamente dietro le quinte, anche quando era accanto a Berlusconi.

Per questo ha preferito ritirarsi a vita privata e continuare la sua vita in famiglia, dividendosi tra l’amore della sua famiglia: i suoi tre figli Luigi, Barbara ed Eleonora e la sua meravigliosa squadra di nipotini.

S dice che dopo la rottura con l’ex Premier abbia ritrovato il sorriso accanto ad un nuovo uomo, ma nulla è mai stato confermato o smentito dalla diretta interessata, che in questi anni ha sempre cercato di mantenere massimo riserbo sulla sua vita sentimentale, nonostante i continui tentativi.

L’ex attrice è sempre bellissima

Veronica Lario ha incantato tutti con la sua bellezza eterea, facendo innamorare Silvio Berlusconi all’istante. Un colpo di fulmine in piena regola per il politico che l’ha portato a chiederle quasi immediatamente la mano e a convolare a nozze con lei. Oggi l’ex attrice ha 64 anni, ma la sua eleganza e bellezza non sembra essere affatto sfiorita, anzi.

La Lario è ancora una regina, con curve morbide e la sua avvenenza è ancora intatta. Questa estate è stata paparazzata in costume. L’ex first Lady appare dimagrita, con una forma smagliante. Il tempo per lei pare non essere mai passato: Veronica ha sempre fascino e rimane, nonostante gli anni, la bellissima che ha fatto capitolare il playboy Silvio Berlusconi.