Britney Spears, grave incidente per la pop star americana

Britney Spears si rompe il metatarso ballando: l’incidente la mette ko per diverse settimane

Brutto incidente della popstar americana Britney Spears. Durante il ballo, ha avuto un incidente ed è stata costretta a finire in ospedale.

La principessa del pop, durante un ballo, infatti ha avuto una brutta caduta. Ancora oggi, è una delle cantanti più seguite di sempre e, come ha raccontato il suo compagno Sam Asghari, hanno temuto tutti molto per lei. Sul social network ha condiviso quello che è successo all’artista.

Si è rotta il metatarso cadendo durante un’esercitazione di ballo. Lui ha voluto anche a dare un messaggio alla ragazza dicendo che guarirà molto presto e diventerà ancora più forte perché è una leonessa. Alla donna ha voluto augurare una pronta guarigione per farla tornare a ballare, correre e saltare, molto presto. I fans intanto attendono il ritorno della regina del pop.

Britney Spears e il suo “periodo no”

Intanto, il nome di Britney Spears è diventato sempre più diffuso e famoso perché nell’ultimo periodo ha pubblicato anche un documentario sulla sua vita e sulla sua carriera. Su Channel 5 in Gran Bretagna, è arrivato questo racconto di quello che successe nella sua vita in uno dei periodi più difficili.

Nel 2007, Britney aveva avuto un brutto divorzio con il marito Kevin Federline ed inoltre, era anche morta sua zia Sandra. Quando è successo tutto questo, aveva deciso di dare un taglio ed aveva iniziato un brutto percorso. Infatti la cantante è sprofondata nella depressione e subito anche nella droga.

La caduta e la ripresa della reginetta del pop

In quell’anno aveva deciso di rasarsi i capelli a zero, aveva avuto dei problemi di tipo psicologico. In merito a quell’episodio dove aveva deciso di radersi completamente, la sua hairstylist Esther Tognozzi e aveva detto che si era presentato nel suo studio e si era tagliata praticamente da sola i capelli con una macchinetta. Aveva detto, in quel frangente, di essere arrabbiata perché le persone continuavano a toccarla.

Per la fine del suo matrimonio e poi la morte della persona a lei cara, alla fine Britney Spears non aveva più retto e quindi aveva iniziato a dare un po’ di matto. Per fortuna adesso si è ripresa, sta molto meglio. E’ costretta allo stop in questo momento perché si trova impossibilitata a muoversi a causa di questa improvvisa rottura del metatarso.