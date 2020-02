Maurizio Costanzo contro il GF Vip “Chiudetelo, è un bruttissimo esempio”

Maurizio Costanzo al veleno contro il Grande Fratello Vip 2020: secondo lui andrebbe chiuso subito

Maurizio Costanzo in poche parole stronca la trasmissione di Alfonso Signorini, il Grande Fratello vip 2020. Il noto conduttore Mediaset, marito di Maria De Filippi, nella rubrica settimanale su Nuovo ha detto che il reality show di Canale 5, secondo lui non è un buon esempio per il pubblico.

Infatti, si tratta di un programma che andrebbe chiuso, secondo il conduttore. Questo perché per lo storico di Mediaset si tratterebbe di una trasmissione che non rilassa, non serve a pensare e non intrattiene. Piuttosto, può essere considerato come una sorta di teatro dove ci sono comportamenti che danno un brutto esempio.

Ha spiegato dal suo punto di vista, che questo tipo di trasmissione è da chiudere in modo da risolvere il problema una volta e per tutte. Dopo le prime settimane di permanenza nella casa infatti, tra liti e tante discussioni, per Costanzo non c’è più motivo di andare avanti.

Maurizio Costanzo e le parole su Salvo Veneziano

In altre occasioni Maurizio Costanzo aveva detto la sua sul Grande Fratello vip. Quando è arrivata la squalifica di Salvo Veneziano, il conduttore televisivo aveva espresso già un parere molto forte sostenendo che si trattava di uno spettacolo indecente perché certi personaggi avevano assunto un comportamento davvero di basso livello.

Addirittura aveva voluto parlare di questo sconosciuto che 20 anni fa aveva avuto qualche mese di popolarità e adesso si era permesso di esprimersi in modo così forte.

Secondo Costanzo, certe persone non dovrebbero andare in televisione e si dovrebbero censurare alcuni comportamenti. La trasmissione, non è certo delle sue preferite e non ci ha pensato più di una volta a dirlo. Come reagirà Alfonso Signorini davanti a questa sua esternazione?

Il reality e la conduzione di Alfonso Signorini

Nonostante il parere contrario di Maurizio Costanzo, noto conduttore televisivo di Mediaset, comunque continua ad andare molto bene la trasmissione guidata da Alfonso Signorini.

Il reality tra liti e tante discussioni, è molto seguito e va in onda per ben due volte la settimana. Quello che è certo è che fa comunque discutere perché sono successe tante cose, anche talvolta abbastanza gravi.

Nelle prossime settimane ci potrebbero essere altre sorprese. Il conduttore marito di Maria De Filippi però probabilmente continuerà intervenire su questo show, dicendo la sua opinione sulla necessità di chiudere il programma che non darebbe un buon esempio alle persone che lo seguono.