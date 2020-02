Clizia Incorvaia Grande Fratello Vip in crisi e Sara sotto la doccia da spettacolo (VIDEO)

Clizia Incorvaia cede e scoppia in lacrime per la sua relazione con Paolo Ciavarro. Intanto Sara regala un sipario hot

Dopo le prime settimane di reclusione all’interno della casa del Grande Fratello vip, iniziano ad arrivare i primi segni di cedimento.

Questa volta è toccato a Clizia Incorvaia che si sente in colpa per la storia che ha iniziato con Paolo Ciavarro ed è scoppiata in lacrime. Infatti, ha iniziato a parlare di quello che è successo e di come sta vivendo questo rapporto all’interno della casa.

Ha detto che in questo momento lei si è sentita di mettere da parte tutto quello che ha fuori della casa, quanto piuttosto ha deciso di seguire il suo cuore. Però si sente in colpa perché lei ha una figlia e di conseguenza, avrebbe dovuto piuttosto concentrarsi su di lei perché è probabile che la sta giudicando e forse la reputa una ragazzina.

Questo momento di sconforto per Clizia, sembra davvero difficile da recuperare perché lei vorrebbe essere più razionale e forse doveva decidere di non vivere certe cose nella casa per proteggere i suoi affetti.

Clizia Incorvaia inconsolabile, ma in casa Sara…

A consolare Clizia Incorvaia ci hanno provato Adriana Volpe, Licia Nunez e Pago ma non è stato facile anche perché la donna pensa che non ci sia una soluzione, in quanto lei non è capace di vivere le cose a metà.

Intanto, nella casa del Grande Fratello continuano ad esserci tante tensioni. Tra liti e discussioni, l’arrivo di Sara Soldati, aspirante concorrente del reality, nel frattempo però fa abbassare un po’ i toni della discussione. (Continua dopo la foto)

La doccia sensuale e l’arrivo di Sara

Mentre Clizia Incorvaia è in lacrime inconsolabile per quanto sta accadendo nella tua vita, una ignara Sara Soldati si mostra in tutte le sue forme con una doccia davvero particolarmente hot che ha suscitato la reazione dei fans provenienti da ogni parte d’Italia.

L’aspirante concorrente entrata nella casa da qualche giorno e si deve decidere se resterà oppure no. L’influencer, con i suoi 135 mila follower già in passato si era mostrata soprattutto per le sue forme mozzafiato. Adesso nei prossime giorni si deciderà se resterà all’interno della casa oppure no mentre lei inizia a farsi conoscere anche per il suo carattere.

Fino adesso anche il pubblico la conosce poco, se non per la partecipazione a CR4 – La Repubblica delle donne, programma di Piero Chiambretti.