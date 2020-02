Zoe Caldwell l’attrice è morta, era malata da tempo

Zoe Caldweel muore a 86 anni: il mondo dello spettacolo le dice addio e la ricorda con affetto

Dolore e lutto per la morte improvvisa di Zoe Caldweel. L’attrice era malata da diverso tempo e se n’è andata lasciando un forte dolore in tutto il mondo del cinema. L’attrice australiana, nella sua carriera ha vinto 4 Tony Awards e all’età di 86 anni, per le complicazioni a causa del morbo di Parkinson ha perso la vita.

Da diversi anni soffriva di questa brutta patologia e alla fine non ce l’ha fatta. Qualche giorno fa, in merito alla sua scomparsa è arrivata la notizia da parte di suo figlio, ovvero Charlie Whitehead. Il 16 febbraio scorso ha perso la vita a casa sua a New York a Pound Ridge.

Zoe Caldweel e la sua lunga carriera

L’annuncio della morte di Zoe Caldweel ha lasciato tutti molto tristi. Infatti, la donna ha avuto una carriera di 45 anni nel mondo del cinema e il pubblico l’ha amata molto. Tra i film che hanno ottenuto più premi ed in particolare i 4 Tony award, ci sono quelli come migliore attrice protagonista per “Gli anni fulgenti di Miss Jane Brody” del 1968, “Medea” del 1982 e “Masterclass” del 1996.

La nota attrice, ha anche vestito i panni, nel film Masterclass, di Maria Callas. Nel 1966 avuto anche il premio Tony award come migliore attrice non protagonista in slapstick tragédie. L’attrice australiana era molto amata e tra quelli che i film che l’anno resa più famosa di là di quelli premiati, c’è anche quello con Woody Allen, ovvero “La rosa purpurea del Cairo”, nonché il film di animazione Lilo e Stitch, dove lei dava la voce alla presidentessa del Consiglio.

L’inizio della carriera dell’attrice

Originaria di Melbourne, Zoe Caldweel da diversi anni viveva negli Stati Uniti. Si era inizialmente trasferita a Londra per far parte della compagnia di teatro Royal Shakespeare Company.

Poi dopo qualche anno arriva a Broadway ed inizia le sue interpretazioni che l’hanno resa più che famosa nel mondo del cinema. Ha partecipato anche a diversi telefilm e dal 1968 si è sposata con il produttore teatrale Robert Whitehead, fino a quando lui non è morto. Aveva due figli, Charles e William. Proprio Charles ha dato la notizia della sua dipartita avvenuta lo scorso 16 febbraio.