Serena Enardu esagerata in intimo, lato B di marmo e seno perfetto: la foto da bollino rosso

Serena Enardu è al centro del gossip, oggi più che mai. L’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di voler recuperare (in tv) la sua storia d’amore con il suo storico compagno Pacifico Settembre, in arte Pago.

Serana Enardu lascia Pago a Temptation Island Vip

I due, che stavano vivendo un momento storico della loro vita sentimentale, hanno deciso di mettere alla prova il loro sentimento la scorsa estate a Temptation Island Vip, una scelta che però, col senno di poi è costata a loro molto cara.

La coppia non ha infatti resistito al cambiamento e proprio all’interno del reality hanno deciso di separarsi. A prendere la decisione, in realtà, è stata la bellissima sarda, la quale in Sardegna ha iniziato a mettere in discussione il suo sentimento.

Complice anche una amicizia, o per meglio dire, un feeling particolare nato con il tentatore Alessandro Graziani, la 42enne si è molto interrogata sulla sua relazione e sulle dinamiche che la portavano a scontrarsi con il suo fidanzato. Un momento di riflessione che l’ha spinta a dire stop.

L’amore, però, per fortuna ha vinto su tutto, e dopo quasi 5 mesi di lontananza, Serena è ritornata sui sappi, consapevole dell’amore per Pago. Per questo ha deciso di riconquistare il suo cuore: lo ha fatto spingendosi oltre e raggiungendo il suo amato all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

L’amore ritrovato al Grande Fratello Vip

Ed è proprio grazie al suo ingresso nella casa che le cose, non senza difficoltà hanno ritrovato un equilibrio. Nonostante le insidie sottoposte dal padrone di casa Alfonso Signorini, la coppia ha resistito ed oggi è pronta a ridare, con maggiore chiarezza e consapevolezza, una nuova chance alla loro storia d’amore. Il passato dunque sembra essere definitivamente messo alla spalle e il perdono di Pago è definitivamente arrivato in diretta Tv. (Continua dopo il post)

Serena Enardu regina di Instagram

Intanto sui social la bellissima sarda 42enne è seguitissima ed è solita pubblicare degli scatti che mettono in risalto la sua prorompente bellezza. Serena ha un fisico perfetto, complice anche un’intensa e faticosissima attività fisica che prontamente documenta.