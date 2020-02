Antonio Zequila GF Vip senza freni, mani sul lato b di…..“La sta toccando!” (FOTO)

Antonio Zequila tocca il lato B della nuova concorrente e iniziano tantissime polemiche

Grande Fratello Vip: entrano tre belle donne, ovvero Asia Valente, Teresanna Pugliese e Sara Soldati. Il fatto che siano arrivate queste donne ha già dato degli effetti soprattutto su Antonio Zequila.

In piscina, è completamente fatto incantare da Asia. Inizialmente, si fa spalmare la crema sul lato B e poi quando lei si mette a ballare a bordo piscina, lo fa letteralmente impazzire.

La presenza di questa donna così bella, è per Antonio un momento davvero unico tant’è che inizia a guardare come le balle reggaeton ed è rimasto ammirato da questa donna bellissima. La ragazza è piena di vita e mette in campo tutte le armi a sua disposizione per attirare l’attenzione su di sé. Da parte sua, Antonio non si tira certo indietro.

Antonio Zequila e la spregiudicatezza di Asia

Antonio Zequila non ha avuto certo paura del modo spregiudicato di fare da parte di Asia Valente. Le ha spalmato la crema sui glutei con una mano sola e anche con un certo distacco. Ciò per evitare forse solo di farsi coinvolgere troppo. Per abbassare un po’ i toni ha anche detto che con il costume giallo sembrava di Titti e forse lui si è sentito un po’ come Gatto Silvestro!

E’ stato molto contento dell’arrivo nella casa di questa ragazza: infatti gli ha detto che hanno portato una ventata di simpatia, di freschezza e di spensieratezza che mancava da non poco. Intanto Asia Valente, è l’aspirante gieffina che di più ha colpito l’uomo. Ci ha tenuto a dire che lei è completamente fatta al naturale e vuole stare nella casa il più lungo possibile. (Continua dopo la foto)

Asia Valente e la sua voglia di andare in tv

Il fatto che si sia fatta massaggiare il lato B da Antonio Zequila ha fatto nascere subito molte polemiche. La bella modella, influencer ed anche cantante, ha 23 anni ma prima di essere maggiorenne, già stava lavorando alla sua entrata nel mondo dello spettacolo.

Infatti quando era minorenne da Barbara D’Urso aveva risposto dicendo che era lei la donna che un uomo aveva visto sul tram di Milano e per cui, faceva appello per ritrovarla. Peccato che non era vero!

Da allora a però, non è stata più particolarmente famosa, almeno non in tv. Ma adesso ha la sua occasione e non sembra certo intenzionata a sprecarla. Per adesso però ha già conquistato Antonio!