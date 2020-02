“Vivo per miracolo…”: Striscia la Notizia, la clamorosa confessione del volto noto del tg satirico [FOTO]

Salvo Ficarra infortunato al tg satirico di Antonio Ricci

Nella serata di lunedì 17 febbraio 2020 Salvatore Ficarra si è presentato nello studio di Cologno Monzese dove si registra Striscia la notizia con le stampelle. Cosa è successo realmente al comico palermitano?

Quest’ultimo che da 25 anni fa parte del duo Ficarra e Picone, da oltre un mese alla guida del tg satirico di Antonio Ricci, al bancone del popolare programma Mediaset con un infortunio alla gamba destra. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Valentino Picone prende in giro il collega ed amico

Nella puntata citata prima Valentino Picone ha fatto il suo ingresso all’interno dello studio di Striscia la Notizia gioioso accompagnato dalle due veline. Queste ultime, infatti, si sono affiancate al comico siculo fino al centro dello studio dove ad attenderli c’era appunto Salvo Ficarra.

L’attore li osservava con sguardo abbastanza nervoso lamentandosi della divertente gag creata ad hoc dal collega e caro amico. A quel punto Picone gli ha chiesto cosa gli è accaduto. Come al suo solito Ficarra è stato abbastanza teatrale. (Continua dopo la foto)

Ficarra spiega al pubblico come si è infortunato al piede destro

“Sono vivo per miracolo. C’è stata una rapina, erano dodici contro di me ho fatto il pazzo… li ho lasciati morti a terra!”, ha detto Salvo col piede destro infortunato. Valentino Picone, però, ridendo a crepapelle gli ha ricordato di essere a Striscia la Notizia quindi deve dire assolutamente tutta la verità. A quel punto il collega ha cercato di perdere tempo, ma alla fine è stato costretto a svelare la vera ragione che lo ha ridotto in quelle condizioni.

Il comico palermitano ha rivelato che stava giocando a calcio, perdendo addirittura 12 a 0. Quindi si è infortunato al primo tempo, quando stava cercando di rubare il pallone per scappare via, per non fare finire la partita. Infine Picone ha sottolineato che nonostante il dolore all’arto l’amico si è presentato comunque in studio.