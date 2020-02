Avete mai visto la prima moglie di Maurizio Costanzo? Totalmente diversa da Maria (FOTO)

Ormai sono anni che Maurizio Costanzo è accanto a Maria De Filippi. La coppia quest’anno festeggerà le nozze d’argento e come tutti sanno per coronare il loro amore hanno deciso di adottare 29 anni fa Gabriele. Ma prima di Queen Mery nella vita del giornalista ci sono stati ben 4 matrimoni, ed ecco la sua prima moglie.

La prima moglie di Maurizio Costanzo

Si chiama Lori Sammartino ed è stata la prima di 5 mogli. Quando si sono incontrati, Maurizio aveva appena 25 anni, lei invece 39. Costanzo ha ricordato più volte l’affetto il rispetto che ancora oggi lo lega alla donna portandone un bel ricordo. Entrambi sono convolati a nozze nel 1963, quando lei era una fotoreporter di talento e di 14 anni più grande di lui.

Ovviamente proprio come l’unione con Maria De Filippi anche quella con la prima moglie ha riempito tutti i giornali di gossip dell’epoca vista la tanta differenza di età. Purtroppo Lori è venuta a mancare prematuramente, dopo aver trascorso molti anni accanto al suo giovanissimo Costanzo. Eccoli felici e contenti in un’immagine ancora in bianco e nero.

La nuova vita accanto a Maria De Filippi

Dopo essersi sposato altre due volte, Maurizio Costanzo finalmente ha conosciuto Maria. Oggi la coppia è una delle più ammirate e seguite in televisione e insieme formano una splendida famiglia. Il giornalista è molto legato alla sua consorte e infatti non smette di sostenerla sopratutto nell’ambito lavorativo.

La coppia ha molti anni di differenza e nonostante i tanti pettegolezzi oggi oggi sono più innamorati di prima. Maurizio Costanzo e Maria De Filippi hanno molte passioni in comune, tra cui la lettura. Alla base del loro matrimonio e della loro unione c’è il rispetto e la fiducia reciproca.

Come già detto in precedenza, i due negli anni 80 hanno adottato Gabriele che attualmente lavora nell’ambito televisivo accanto alla sua mamma. Il giovane Costanzo si occupa dell’azienda di famiglia, la Fascino ed è molto facile trovarlo dietro le quinte di Uomini e Donne, Amici e C’è posta per te.