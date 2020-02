Antonella Elia sparisce dalla casa del GF VIP dopo la lite con Patrick: ecco cosa è successo

Tutti i telespettatori del reality show ricorderanno sicuramente la lite avvenuta tra Antonella Elia e Patrick all’interno della casa del GF VIP. I due si sono scontrati per una questione alquanto futile che, tuttavia, ha surriscaldato parecchio gli animi. La discussione si è protratta anche nel corso della diretta di lunedì sera e la Elia si è vista tutti contro.

Proprio per tale ragione, dopo tutto quello che è accaduto, ha deciso di prendersi un momento sparendo completamente dalla vista di tutti i concorrenti. La sua assenza è stata notata da tutti, sia coinquilini sia telespettatori. Ecco, quindi, dov’era finita la showgirl.

Momento difficile per Antonella Elia al GF VIP

Gli ultimi giorni non sono stati affatto facili per Antonella Elia all’interno della casa del GF VIP. La donna si è trovata ad affrontare una pesantissima discussione con Patrick Pugliese, da cui avrebbe rimediato anche uno spintone. In verità, la spinta non c’è stata, sta di fatto che Signorini ha anche ripreso la concorrente per aver fomentato una cosa di poco conto.

Tutti i presenti in studio e i concorrenti del reality show hanno dato ragione al gieffino, lasciando la showgirl completamente sola. Per tale ragione, nel corso della giornata di ieri, martedì 18 febbraio, la protagonista ha deciso di sparire per un po’ di tempo.

I vari concorrenti hanno cominciato a domandarsi dove fosse finita la loro scoppiettante compagna d’avventura. Anche i telespettatori non hanno esitato a pubblicare su Twitter una serie di commenti volti a capire cosa fosse successo.

Ecco dove si era “nascosta” la Elia

Dopo un po’ di tempo, però, è emersa tutta la verità. Stando a quanto emerso, infatti, Antonella Elia si è chiusa nella sauna del GF VIP per un po’ di tempo in modo da rimanere da sola con i suoi pensieri.

La donna ha deciso di prendersi un momento per in se stessa non dando confidenza a nessuno. Gli altri membri del cast sono apparsi alquanto sollevati dalla decisione della Elia, sta di fatto che hanno apprezzato molto il suo silenzio.

Ad ogni modo, per Antonella questo non è affatto un momento semplice. Proprio di recente si è trovata ad affrontare il presunto tradimento del suo compagno e questo l’ha molto turbata. Riuscirà a resistere in questa esperienza?