Antonella Elia e Pietro: spuntano le foto del presunto tradimento a Mattino 5 (VIDEO)

Nel corso della puntata odierna di Mattino 5, Federica Panicucci ha continuato a parlare del caso inerente il presunto tradimento di Pietro Delle Piane ai danni di Antonella Elia. Tra gli ospiti c’era anche Fiore Argento, la quale ha continuato a smentire le dichiarazioni del compagno della showgirl.

Ad un certo punto del dibattito, però, è intervenuto telefonicamente Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo. Quest’ultimo ha confessato di essere in possesso di alcune foto compromettenti che immortalerebbero il presunto bacio avvenuto tra i due.

La versione di Fiore Argento contro Pietro

Pietro Delle Piane si è sottoposto anche alla macchina della verità da Barbara D’Urso per dimostrare l’inesistenza del tradimento verso Antonella Elia. L’esito dell’esperimento, però, non è stato molto positivo per il protagonista, dal momento che ha dato come false le risposte inerenti il presunto bacio con Fiore. Quest’ultima, invece, durante la puntata di Mattino 5 ha detto di essere adirata con il suo ex fidanzato, in quanto ha raccontato un cumulo di bugie.

Innanzitutto, la donna ha confessato che sarebbe stato lui a cercarla in questi giorni e non il contrario. In seguito ha anche detto che Pietro l’abbia abbracciata parecchie volte, al punto da darle l’impressione che volesse essere paparazzato. Il locale nel quale si sono visti, infatti, è stato scelto proprio da lui ed era molto esposto e visibile. Per tale ragione, la donna è convinta che il suo ex volesse farsi incastrare per far parlare di sé.

Antonella Elia tradita: spuntano le foto

In ogni caso, nel bel mezzo di questa conversazione, ha telefonato Riccardo Signoretti. Il direttore di Nuovo ha dichiarato di essere in possesso di altre foto che dimostrerebbero il bacio tra Pietro Delle Piane e Fiore e il conseguente tradimento ai danni di Antonella Elia.

Dalle immagini in questione si vede il cavaliere di spalle e molto vicino all’Argento. I due, secondo il giornalista, sarebbero a distanza di bacio. Inoltre, ci sono altre immagini in cui i due protagonisti sono abbracciati e in atteggiamenti alquanto complici. Signoretti ha detto di non aver pubblicato queste foto direttamente sul suo giornale perché avrebbero potuto dare luogo ad una forte polemica. (Clicca qui per il video)