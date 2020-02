Andrea Iannone ha imposto uno stop social a Giulia De Lellis: il motivo è molto serio

Nell’ultimo periodo, i fan di Andrea Iannone e Giulia De Lellis avevano notato uno strano allontanamento dai social da parte di entrambi. La cosa che aveva generato particolare sgomento è stata l’assenza di contenuti volti ad evidenziare il loro amore e il loro rapporto di coppia.

I rumors sono stati così tanti al punto da ipotizzare anche l’esistenza di una crisi nel loro rapporto. La verità, però, non sarebbe affatto questa e a raccontare tutto è stato il settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini.

Giulia De Lellis si allontana dai social

Contrariamente ad Andrea Iannone, Giulia De Lellis è sempre stata molto attiva sui suoi social. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, con il passare del tempo è riuscita a trasformare in lavoro la sua passione per il mondo del virtuale. Proprio grazie a Instagram, infatti, ha avuto la possibilità di divenire una famosa influencer, coinvolta in molteplici progetti con brand importanti.

Ad ogni modo, in queste ultime settimane, la ragazza si era un po’ allontanata da tale mondo. In particolar modo, ha smesso di pubblicare contenuti in compagnia del suo fidanzato Andrea Iannone. In molti si sono preoccupati pensando che i due fossero in crisi, ma in realtà non è così. Stando a quanto riportato su Chi, sembra che il motociclista abbia imposto uno stop social alla sua dolce metà.

L’imposizione di Andrea Iannone

Il ragazzo, attualmente, sta affrontando un delicato processo a seguito delle accuse di doping. Un po’ di mesi fa si sottopose agli esami di routine organizzati dalla Federazione ed è risultato positivo ad alcune sostanze non consentite. Convinto della sua buona fede, il motociclista sta affrontando a testa alta il processo, ma a causa di tutto questo la sua compagna non può più pubblicare contenuti che lo riguardano sui social.

A quanto pare, Andrea Iannone ha chiesto a Giulia De Lellis di evitare di pubblicare foto e video che lo ritraggono, dato che potrebbero interferire con il suo procedimento giudiziario in corso. Insomma, tra i due non è in atto nessuna crisi, tuttavia, per un po’ di tempo i fan dovranno rinunciare a vederli insieme.