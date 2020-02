Niente più foto e instagram stories tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis. Ecco perchè

In molti avevano notato la mancanza di foto e di instagram stories tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis. I due da quando si sono fidanzati hanno sono sempre apparsi sorridenti e felici sui social ma per un periodo questo non accadrà più.

A volere fortemente questa decisione è stato il pilota che in queste settimane è stato travolto da un problema legato al doping. La bella influencer è senza ombra di dubbio una dei personaggi più seguiti e amati dal web. Con oltre 4,5 milioni di follower è diventata un punto di riferimento per gli internauti e gli amanti dei social.

Iannone ha chiesto alla fidanzata di non comparire più sui social per evitare che si complichino le cose per quanto riguarda la vicenda doping. Secondo gli avvocati del pilota ci sarebbe la possibilità che il fidanzato di Giulia De Lellis venga scagionato, accertando che l’assunzione sarebbe stata accidentale e non voluta.

La storia tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis

Quella Andrea Iannone e Giulia De Lellis è senza ombra di dubbio una delle storie più chiacchierate degli ultimi mesi. Secondo quanto riportato dai settimanali specializzati a fare il primo passo sarebbe stato lui a poche settimane dalla fine della storia con Belen Rodriguez.

Il pilota ha cominciato a corteggiare la bella influencer che ha ricambiato ma solo parzialmente, visto che nella sua vita era rientrato il bel dj veronese. La svolta ci sarebbe stata durante la gara del Mugello dello scorso marzo, della quale Andrea Iannone sarebbe stato grande protagonista, non tanto per il risultato sportivo ma per aver ospitato Giulia De Lellis e il fratello, grande amante delle moto e fan del pilota.

I due, dopo essere stati a Roma per alcuni impegni lavorativi di lei che doveva concludere le riprese della fiction witty della quale è stata protagonista, sono volati a Lugano per passare qualche giorno di relax. I pilota vive ormai da diversi anni nella città Svizzera che l’ha adottato e da quel momento non si sono più separati. Dopo un periodo a dir poco tribolato per Andrea Iannone e Giulia De Lellis, finalmente, i due hanno ritrovato la felicità e l’amore.

Lo stop social imposto da Andrea Iannone

Andrea Iannone, come anticipato in precedenza, ha chiesto alla fidanzata di non comparire più nelle sue instagram stories e tra le sue foto per un motivo molto importante. Pare che alcune delle immagini, prese proprio dai social, siano state usate contro il pilota nel procedimento legato al doping per testimoniare la crescita del suo fisico.

Una scelta oculata e giusta quella di Iannone che in questo momento vuole risolvere questa incresciosa situazione. Giulia De Lellis ha anche avvertito i fan per evitare che ci potessero essere speculazioni sulla loro storia.