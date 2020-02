“Che milfona…”: Justine Mattera ancora una volta nuda, la rabbia del popolo del web [FOTO]

Le nuove foto sensuali di Justine Mattera

A quanto pare a Justine Mattera piace stare senza vestiti addosso. L’ex moglie del compianto Paolo Limiti, nonostante abbia raggiunto un’età decisamente matura, continua a mostrarsi sui social network come mamma l’ha fatta. Tuttavia, anche se la soubrette ha 48 anni ha un fisico tonico che fa invidia alle ragazzine.

Merito di un’alimentazione adeguata e tantissimo sport. Ricordiamo, infatti, che la donna da anni pratica ciclismo a livello agonistico. E a proposito di questo di recente è stata madrina di una maratona, la decima edizione di San Valentino, a Terni un comune dell’Umbria.

La soubrette italo-americana di nuovo nuda su IG

Ma è sul web che la bella Juestine Mattera continua a far discutere, con mise e pose che spesso la vedono con pochi vestiti addosso raggiungendo il limite concesso dalle regole di Instagram. La 48enne di recente si è mostrata sul social netwok con il seno al vento indossando solo una giacca nera.

La sua iniziativa, però, non è piaciuta a tutti gli internauti che, sotto il post in questioni hanno scritto diverse critiche. Nello specifico gli utenti web si sono lamentati del fatto che la showgirl e attrice appaia sempre mezza nuda. In molti le hanno sottolineato che da anni è una madre e anche sposa. E a proposito di questo, ricordiamo che il marito è contrario alle scelte della moglie. (Continua dopo il post)

Justine Mattera e l’intervista a Il Giorno

Justine Mattera 48 anni fa è nata a New York ma la sua famiglia è di origine italiana. Da circa 22 anni la soubrette è riuscita ad integrarsi nel nostro Paese vivendo nel capoluogo lombardo. Infatti sin da subito l’ex moglie di Paolo Limiti ha apprezzato Milano tanto da eleggere la città come sua seconda casa.

La showgirl ed attrice, diventata famosa il tutto il mondo per essere la sosia della compianta star hollywoodiana Marilyn Monroe, di recente ha rilasciato una lunga intervista al portale de Il Giorno. La donna ha raccontato il suo trasloco al contrario e le ragioni che l’hanno fatta a rimanere all’ombra della Madunina.