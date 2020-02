Morto il rugbista Rowan Baxter in un incidente: gli inquirenti indagano

Rowan Baxter, rugbista australiano della National Rugby League, è morto insieme ai suoi tre figli. Ancora oscura la dinamica dell’incidente, gli investigatori sanno solo che la vettura su cui viaggiavano ha preso letteralmente fuoco.

Rowan Baxter: l’auto va in fiamme

La nazionale di Rugby australiana è in lutto per la morte di Rowan Baxter. La notizia ha lasciato l’amaro in bocca, anche perché con lui sono morti anche i suoi tre figli. Le agenzie di stampa stranieri hanno spiegato che l’automobile dello sportivo ha preso improvvisamente fuoco. Le fiamme non hanno dato modo a Rowan e ai suoi piccoli di scappare via.

In auto con loro quattro c’era anche una donna, che ad ora è ricoverata in gravissime condizioni. L’episodio è accaduto alle 8:30 ora locale. Le fiamme hanno attirato l’attenzione dei residenti in Camp Hill, i quali hanno allertato immediatamente i soccorsi. Questi ultimi hanno potuto soltanto costatare il decesso della famiglia Baxter, e hanno condotto immediatamente la donna presente in ospedale.

La dinamica dell’incidente e il coinvolgimento della ex moglie

Circa l’incidente di Rowan Baxter e dei figli, aleggiano ancora dubbi circa la dinamica. Gli inquirenti stanno passando al vaglio tutte le ipotesi più plausibili, ma ad ora non c’è nulla di certo su quanto accaduto.

Tuttavia secondo una testimone c’è molto di più sulla questione. Baxter era infatti separato dalla moglie. I due si facevano una lotta legale molto violenta, affinché uno dei due avesse l’affidamento dei tre figli Laianah, Aaliyah e Trey. Questo particolare è di fondamentale importanza dal momento che secondo la fonte interrogata, una donna si aggirava intonò alla macchina in fiamme. Questa donna gridava dicendo che Baxter le aveva versato addosso della benzina.

Circa questa testimonianza comunque si sa ben poco. Si aspettano infatti risvolti nelle indagini per capire se realmente ci fosse questa donna al momento dell’incidente. Al contempo c’è anche da capire se questa fantomatica donna possa essere o meno l’ex moglie di Baxter.

Ovviamente la Polizia australiana sta vagliando tutte le ipotesi utili per cercare di far luce su questo tragico incidente, che ha spento la vita di quattro persone. I figli di Rowan non avevano ancora compiuto i 10 anni di età.