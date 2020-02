Maria de Filippi, la verità: Ecco perchè Juan Luis è stato cacciato mentre gli altri sono rimasti.

Juan Luis nonostante non faccia più parte del parterre di Uomini e Donne continua a far parlare di se. A quanto pare, l’ex cavaliere non riesce proprio a mandare giù il fatto che Maria De Filippi lo abbia ‘allontanato’ dalla trasmissione.

Ciano si è rovinato da solo con le sue stesse mani e le segnalazioni portate in studio da Armando Incarnato hanno confermato ogni dubbio. Come tutti ricordano il quarantenne ha mostrato alcune chat dell’uomo che provava a corteggiare sua sorella.

Sui social sembra non darsi pace e spara di continuo frecciatine rivolte al programma. A colpire è anche il numero di follower dove conta quasi 30.000 seguaci. Ha forse bisogno di visibilità per intraprendere una carriera da influencer?

Maria De Filippi avrebbe smascherato Juan Luis

Le segnalazioni su Juan Luis a quanto pare sono davvero veritiere. Molti appassionati del programma di Maria De Filippi si sono chiesti come mai quasi tutti i corteggiatori di Gemma sono rimasti in studio mentre Ciano è andato via. La risposta è molto semplice.

La conduttrice di Uomini e Donne sarebbe venuta a conoscenza di segnalazioni veritiere sull’ex cavaliere che lo vedrebbero già coinvolto sentimentalmente al di fuori delle telecamere. Insomma, Queen Mary che odia le “prese in giro” non ci ha pensato due volte ad allontanarlo e a tutelare il suo format che ormai va in onda da circa 20 anni sulla rete ammiraglia.

I dubbi da parte del pubblico di Uomini e Donne

La partecipazione a Uomini e Donne sembra aver colto già i suoi frutti. Ormai si sa che i programmi di Maria De Filippi sono un ottimo trampolino di lancio per il successo. Questo è accaduto anche a Juan Luis Ciano che dopo aver intrapreso una breve conoscenza con Gemma Galgani si è visto assalito sui social.

Nel giro di poco tempo ha ricevuto tantissimi consensi ma in tanti nello stesso tempo non hanno creduto nella sua buona fede. Da quando è stato allontanato da Maria, Juan spesso ha lanciato frecciatine alla padrona di casa.