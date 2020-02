Pechino Express, Jeremias Rodriguez svela un segreto di Soleil Sorge:”Mi ama ancora”

E’ di qualche settimana fa la notizia della fine della relazione tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge. Quest’ultima è impegnata nell’avventura televisiva di Pechino Express. Proprio in questo periodo il fratello d’arte è tornato a parlare della loro relazione.

In un’intervista rilasciata a Novella 2000 Jeremias Rodriguez ha parlato del sentimento che lega i due. Quest’ultimo è convinto che ci sia ancora qualcosa di molto forte, nonostante si siano lasciati. In questi giorni i giornali di gossip hanno parlato di una frequentazione del fratello di Belen con Martina, ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

In tal senso Jeremias ha confermato di aver conosciuto la ragazza ma che al momento non c’è nulla. Ovviamente Soleil, in viaggio per il mondo, non ha replicato. Bisognerà attendere la conclusione dell’avventura televisiva per capire se effettivamente tra i due ci sia ancora amore e se vi sono le condizioni per un ritorno di fiamma.

La storia d’amore tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge

Soleil Sorge e Jerimias Rodriguez si sono conosciuti all’Isola dei Famosi. Ad onor del vero lui aveva provato un approccio già al di fuori del programma tramite i social, dove si erano scambiati qualche messaggio. In Honduras hanno dato presto sfogo alla loro passione. La ragazza bionda con un fisico statuario ha mostrato il suo carattere forte e deciso, in diverse occasioni. Dote che è emersa anche nel reality in onda su canale 5.

Già all’inizio del programma i due avevano espresso un interesse reciproco. La coppia si è lasciata andare a dolci effusioni. Lui ha dovuto lasciare la trasmissione qualche settimana prima rispetto a lei ma una volta fuori i due si sono potuti vivere la loro storia d’amore. Per settimane sono apparsi felici e sorridenti sui rispettivi social.

In molte occasioni i giornali di gossip hanno parlato della loro relazione. Ad un certo punto, però, è arrivata la notizia della fine della loro storia. Come spesso accade in queste situazioni non c’è stato alcun commento dei diretti interessati. Si è parlato di possibili tradimenti o di incompatibilità caratteriali ma mai è arrivata alcuna conferma in merito.

Le rivelazioni di Jeremias Rodriguez

Come detto in precedenza, Jeremias Rodriguez ha parlato del suo rapporto con Soleil Sorge in un’intervista rilasciata a Novella 2000. Il fratello di Belen ha dichiarato che, dal suo punto di vista, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è ancora innamorata di lui.

Nonostante abbiano messo fine alla loro relazione perchè non andavano d’accordo su molte cose, il sentimento che li lega è ancora molto forte. Jeremias ha sottolineato, infine, che tra di loro non c’è alcun astio o risentimento nonostante abbiano deciso di prendere strade diverse.