Tassista malmenato a Roma: l’appello a Virginia Raggi

È shock a Roma per un Tassista malmenato e poi derubato da alcuni clienti. L’uomo, 47 anni, è stato vittima di tre furfanti aiutati da una donna. Ha raccontato il tutto sull’ episodio. I sindacati hanno fatto per giunta appello al Sindaco Viriginia Raggi.

Tassista malmenato: minuti di terrore in via Casilina

Il tassista malmenato a Roma ha raccontato la sua triste esperienza. Li ha definiti come 40 minuti di terrore, in cui i tre aggressori, ecuadoregni, (la donna invece era italiana) lo hanno prima aggredito fisicamente e poi derubato dei suoi averi.

L’episodio risale all’alba del 19 Febbraio. Aveva fatto salire in auto i suoi “clienti” in Via Casilina, e l’aggressione si è consumata nel giro di pochi minuti. Con l’aiuto di una donna, i tre infatti hanno provato a togliergli anche l’auto, fortunatamente non riuscendoci. La donna infatti era scesa dall’auto a fine corsa, con la scusa di cercare i soldi per pagarlo.

La dinamica dei fatti

Nel momento in cui la corsa è finita i tre uomini si sono lanciati sul tassista malmenato e lo hanno immobilizzato. Poi sono iniziate le percosse, con calci e pugni. Lo hanno privato di tutti i beni di valore che aveva, e hanno provato a rubargli anche l’auto bianca con cui lavora. Trattandosi però di un modello ibrido, non sono stati in grado di metterla in moto (sono infatti finiti contro un muro). A quel punto hanno lasciato stare e sono andati via.

Alcune persone che vivono nelle palazzine, hanno visto l’aggressione, e hanno ripreso tutto con il cellulare. A quel punto hanno allertato le forze dell’ordine e i soccorsi per il tassista malmenato.

I commenti dei sindacalisti e l’appello alla Raggi

Stando a TG Com 24, su quanto accaduto si sono espressi i sindacati. Questi ultimi hanno dichiarato che ormai da tempo cercano una soluzione per far fronte a queste aggressioni. In passato infatti avevano chiesto all’amministrazione l’installazione di telecamere e sistemi anti rapina.

Quella verificatasi è la quarta aggressione nella capitale in pochi mesi ai danni dei tassisti, come ha spiegato anche Alessandro Genovese, responsabile di categoria Ugl.

Doveroso dunque l’appello al sindaco Virginia Raggi,affinché, dinanzi all’ennesimo atto di violenza, possa intervenire tempestiva anziché continuare a far finta di nulla insieme al Presidente della Regione Lazio.