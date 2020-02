Il Paradiso delle signore trama 21 febbraio: Salvatore torna dalla Germania

Venerdì 21 febbraio sarà tempo di risvolti al Paradiso delle signore. Salvatore, finalmente, farà ritorno dalla Germania e porterà con sé una notizia sconvolgente in merito a suo padre. Tutta la famiglia sarà molto in ansia per l’uomo, ma la verità li lascerà completamente senza parole.

Marta, invece, riuscirà a trovare un escamotage per sedare lo sciopero e far tornare le dipendenti al lavoro. Silvia e Luciano, invece, assumeranno comportamenti così sospetti al punto da generare molte perplessità anche in Federico.

Anticipazioni Paradiso delle signore: i sospetti di Federico

L’episodio del Paradiso delle signore, che andrà in onda il 21 febbraio, sarà molto entusiasmante. In casa Cattaneo continuerà a regnare il caos. Dopo la sfuriata di Luciano contro Umberto, l’uomo sarà molto turbato e si sfogherà anche con Silvia. Federico comprenderà che c’è qualcosa di strano e chiederà spiegazioni ai suoi genitori. Questi ultimi non potranno fare altro che continuare a mentire poiché la verità lo turberebbe troppo.

Clelia, invece, accetterà un invito galante di Ennio, mentre Rocco continuerà a stare male per Marina. Il giovane, dopo averle rubato un bacio, non riuscirà a sopportare la freddezza da parte dell’attrice. La famiglia Amato, invece, sarà in apprensione per Salvatore. Il ragazzo è partito per la Germania e non ha dato più notizie. Solo nell’ultima puntata della settimana, i telespettatori apprenderanno cosa sia successo realmente.

Trama 21 febbraio: il ritorno di Salvatore

Salvatore, infatti, tornerà dal suo viaggio e porterà con sé una notizia davvero spiazzante e il tutto sarà mostrato venerdì 21 febbraio al Paradiso delle signore. Tutti i membri della famiglia sono preoccupati per Giuseppe e temono che possa essere in carcere. In realtà, però, la verità non è questa. Si apriranno due piste in merito alla questione: la prima condurrà verso un inaspettato decesso, la seconda verso un tradimento.

L’uomo, infatti, potrebbe essersi rifatto una nuova famiglia lontano da Milano. Ebbene, considerando quello che accadrà nel corso della prossima settimana, ovvero, il gesto di Agnese di togliersi la fede dal dito, sembra avere molto più valore la seconda ipotesi. Se Giuseppe fosse morto inaspettatamente, infatti, non ci sarebbe una giustificazione plausibile al gesto inconsulto della sarta.