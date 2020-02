Imbarazzo a La prova del cuoco, Claudio Lippi non si trattiene: “Deve fare la pipì ora…”

Battutaccia di Claudio Lippi a La prova del cuoco

Nella puntata de La prova del cuoco in onda mercoledì 19 febbraio 2020 il co-conduttore Claudio Lippi ha fatto una battutaccia in diretta. Come sempre a mezzogiorno Elisa Isoardi ha fatto il suo ingresso all’interno dello studio e con ancora la sigla di sottofondo ha annunciato la gara dei cuochi giovani.

Subito dopo l’ha raggiunta il suo braccio destro e, dopo aver sentito dire alla cuoca della cucina rossa di essere adrenalinica lui ha risposto: “Sei adrenalinica? Secondo me se potessi fare la pipì adesso…”. Dopo aver sentito la battuta del collega sia la padrona di casa del cooking show che il pubblico sono scoppiato a ridere a crepapelle.

Assente la regista dello storico cooking show di Rai Uno

Claudio Lippi è apparso particolarmente attivo nella puntata del mercoledì de La prova del cuoco dopo l’assenza della scorsa settimana dovuta a problemi di salute. Dopo il siparietto raccontato prima il braccio destro di Elisa Isoardi ha detto anche: “Dei giovani se ne parla anche a livello politico, ma La prova del cuoco dà veramente spazio alle nuove generazioni”.

Quella del mercoledì è stato il terzo appuntamento settimanale del programma culinario di Rai Uno senza la regista Flavia Unfer. Quest’ultima, infatti, da qualche giorno è assente a causa di un problema personale. Ad annunciarlo era stata la stessa conduttrice piemontese e da Claudio Lippi.

La prova del cuoco il prossimo ottobre compie 20 anni

Il 2020 è un anno molto importante per La prova del cuoco. Infatti il prossimo autunno lo storico programma culinario di Rai Uno compirà vent’anni. Era il 2 ottobre del 2000 quando Antonella Clerici inaugurava un programma che poi ha fatto la storia della televisione italiana.

Elisa Isoardi e Claudio Lippi ne hanno parlato proprio durante la puntata di mercoledì 19 febbraio 2020. Nel frattempo continuano gli ascolti positivi per il cooking show della programma rete della tv di Stato. I dati Auditel, infatti si avvicinano molto al tribunale televisivo Forum di Barbara Palombelli.