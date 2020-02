Una Vita spoiler dal 24 febbraio al 1 marzo: Lucia lascia Samuel sull’altare, un uomo muore

La settimana che va dal 24 febbraio al 1 marzo sarà molto avvincente nella soap opera Una Vita. Finalmente, infatti, i telespettatori assisteranno al matrimonio tra Lucia e Samuel, o meglio, assisteranno alla sua distruzione.

L’Alvarado, infatti, si tirerà indietro all’ultimo momento generando le ire dell’Alday. Quest’ultimo, però, non sarà adirato per la decisione in sé quanto, piuttosto, per il pericolo che corre ora che non potrà più saldare il debito di Batan. Per tale ragione, il gioielliere compirà un gesto estremo.

Una Vita: Lucia lascia Samuel

Le anticipazioni della soap Una Vita rivelano che nelle puntate in onda fino al 1 marzo vedremo che ad Acacias ci saranno dei tradimenti, un arresto e una morte improvvisa. Ursula verrà arrestata per l’assassinio di Fra Guillermo, tuttavia, pare che la colpevole non sia realmente lei. Telmo è convinto della sua innocenza, per tale ragione informerà il commissario Mendez dell’esistenza di un mendicante che potrebbe testimoniare in suo favore.

La settimana in questione, però, sarà caratterizzata anche dal momento delle nozze tra Lucia e Samuel. Nel caso specifico, vedremo che l’Alvarado cambierà idea all’ultimo minuto. L’ereditiera non riuscirà a pronunciare i voti e il suo promesso sposo si infurierà moltissimo. Samuel, infatti, offenderà pesantemente la dama generando un bel po’ di scompiglio. Ad ogni modo, subito dopo il rifiuto, scapperà via da Acacias.

Trame al 1 marzo: un mendicante muore

Il gioielliere, una volta persa l’eredità della giovane, sarà costretto ad andare via per sempre in modo da non farsi rintracciare dallo strozzino a cui deve un’ingente somma di denaro. Dopo questo evento, Telmo andrà in carcere a trovare Ursula e sarà in quel momento che apprenderà dell’esistenza di un testimone. Quando lo racconterà al commissario, però, sarà troppo tardi, dato che il povero malcapitato verrà trovato morto.

Le anticipazioni delle puntate di Una Vita fino al 1 marzo ci svelano, inoltre, che le condizioni di salute di Trini saranno molto compromesse dopo l’incidente. La fanciulla verrà sottoposta ad un intervento d’urgenza che, fortunatamente, andrà a buon fine. Infine, assisteremo ad un pesante scontro tra il Martinez e Espineira durante il quale il primo accuserà il priore di aver assassinato il mendicante.