Uomini e Donne: Gianni spiazza tutti e abbraccia Barbara, poi la confessione sul matrimonio (VIDEO)

La puntata di ieri di Uomini e Donne è terminata con il durissimo scontro tra Gianni e Barbara. Quest’ultima è scoppiata addirittura a piangere in quanto pentita dell’aver parlato della vita privata dell’opinionista sia in puntata sia sui social.

Oggi 19 febbraio, la messa in onda è partita proprio da quel momento e Sperti si è reso protagonista di un gesto davvero molto bello. Il collega di Tina Cipollari, infatti, si è alzato in piedi ed ha abbracciato la dama offrendole il suo perdono.

Il gesto di Gianni verso Barbara

Decisamente spiazzante il gesto che Gianni ha compiuto nei confronti di Barbara nella puntata odierna di Uomini e Donne. La dama ha profondamente sbagliato nei confronti dell’opinionista dato che gli ha dato del mantenuto ed ha commentato le dichiarazioni di Paola Barale in merito al suo precedente matrimonio.

L’opinionista del talk show ha affrontato con molta tranquillità la questione, anche se non ha potuto fare a meno di mettere al suo posto la maestra impertinente. Le parole di Sperti, ovviamente, sono state comprese e appoggiate da tutti i presenti in studio e i telespettatori, al punto che la De Santi si è sentita sola e sommersa dalle critiche.

Per tale ragione, ha avuto uno sfogo e si è messa a piangere chiedendo scusa al suo interlocutore. Nel notare il suo pentimento, l’ex marito della Barale si è alzato dalla sedia ed ha abbracciato Barbara.

Sperti fa una confessione a Uomini e Donne

A quel punto, tutto il pubblico si è unito in un caloroso applauso volto a corredare quel momento così bello di televisione. In seguito, poi, Gianni si è rivolto a Barbara ed ha fatto una confessione sul suo matrimonio che tutti i fan di Uomini e Donne hanno apprezzato. Il ballerino, infatti, ha detto di essere molto sereno sull’argomento poiché non ha nessun dolore dentro.

Inoltre, ha spiegato di avere un ottimo ricordo del suo precedente matrimonio, per tale ragione, non c’è alcun motivo di adirarsi. Gli spettatori hanno applaudito di nuovo e la De Santi ha continuato a porgere le sue più sentite scuse.