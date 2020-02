“Ho paura, mi spaventa molto…”: Silvia Toffanin, la confessione sul compagno Pier Silvio Berlusconi

La paura di Silvia Toffanin al matrimonio

Da circa 15 anni Silvia Toffanin è la padrona di casa di Verissimo, il rotocalco di cronaca rosa di Canale 5. Ogni sabato pomeriggio l’ex Letterina di Passaparola intervista dei personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e del cinema. Di recente si parla di un ultimatum sulle nozze che la vicentina avrebbe fatto al compagno Pier Silvio Berlusconi.

Tempo fa, invece, la donna aveva rilasciato un’intervista parlando della sua via privata facendo una dichiarazione molto spiazzante su un ipotetico matrimonio con l’Amministratore Delegato e vicepresidente di Mediaset. In quell’occasione la Toffanin disse: “Forse mi spaventa il matrimonio perché non vorrei che la persona che mi sta al fianco fosse lì perché deve, ma non lo vuole”.

La conduttrice di Verissimo rinuncia ad altri incarichi per amore della famiglia

Per Silvia Toffanin il programma Verissimo è come un terzo figlio, dopo Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Per questa ragione qualche mese fa l’ex Letterina di Passaparola ha declinato due inviti arrivati direttamente da Maria De Filippi. Quest’ultima, infatti, le aveva proposto di condurre Tempation Island Vip 2, poi passato ad Alessia Marcuzzi e successivamente Amici Celebrities, nelle mani di Michelle Hunziker.

In quell’occasione la compagna di Pier Silvio Berlusconi diceva di essere di essere lusingata che abbiano pensato a lei per progetti così importanti ma tra la carriera e la famiglia lei sceglierà sempre la seconda opzione. Poi ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore all’uomo che ama e ai due figli che hanno 10 e 5 anni: “Il tempo che posso passare con chi amo è il regalo più grande che esista”.

Ultimatum di Silvia Toffanin a Pier Silvio Berlusconi?

Qualche settimana fa un noto magazine di gossip aveva sparso la notizia di un possibile matrimonio in gran segreto tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi. Indiscrezione prontamente smentita da parte dei diretti interessati anche se da qualche giorni si parla di un ultimatum.

Addirittura sul web si legge che i parenti della conduttrice di Verissimo avrebbero chiesto all’Ad e vicepresidente Mediaset di sposare al più presto la donna che ama.