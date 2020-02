Wanda Nara e Mauro Icardi senza freni, senza vestiti per il compleanno del calciatore [FOTO]

Mauro Icardi compie 27 anni: il regalo speciale della moglie Wanda Nara

Il 19 febbraio è un giorno molto importante per l’ex attaccante dell’Inter Mauro Icardi. Infatti il campione del Paris Saint Germain ha compiuto 27 anni. Ovviamente la sua cara mogliettina Wanda Nara, attualmente impegnata col Grande Fratello Vip 4, non poteva non fargli gli auguri anche sul suo seguitissimo account Instagram.

Un profilo che conta più di sei milioni di follower. Il giocatore argentino dopo anni nella squadra nero-azzurra dalla scorsa estate gioca in Francia, quindi sua dolce metà da qualche settimana fa la pendolare tra Roma e Parigi.

La nuova vita di Mauro Icardi a nella Capitale francese

Naturalmente non potevano mancare gli auguri speciali di Wanda Nara al dolce marito Mauro Icardi. La modella e conduttrice argentina, infatti, qualche ora fa ha postato sul suo account IG una foto un tantino bollente ed osè per augurare un buon compleanno all’attaccante del Paris Saint Germain, che è stato ovviamente taggato.

Un’iniziativa, quella dell’opinionista del Grande Fratello Vip 4 insieme a Pupo che ha sollevato alcune polemiche da parte del popolo del web. Per quale motivo? I due innamorati appaiono sul social network di nuovo nudi dopo lo shooting fotografico realizzato un paio di anni fa e poi postato sul social. (Continua dopo il post)

Wanda Nara e Mauro Icardi nudi su IG per il compleanno dell’attaccante

Nello scatto in questione è possibile vedere Wanda Nara mentre abbraccia Mauro Icardi e lui, a torso nudo, mostra un fisico scolpito e pieno zeppo di tatuaggi, in particolare quello che raffigura un leone. Oltre alla foto, la procuratrice di calcio argentina ha scritto una frase che è molto bella e carica di amore.

Quindi, oltre a quelli della modella anche non ci uniamo agli auguri a Mauro Icardi. Quest’ultimo tornerà nuovamente nella nostra Serie A? Tutto dipende anche dalla moglie visto che è lei che si occupa dei suoi contratti. Nel frattempo tutti i suoi fan continuano a seguirlo al Paris Saint Germain e soprattutto sul suo profilo Instagram.