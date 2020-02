‘Voglio rivederla…’: Gemma Galgani, un ex la cerca. Ritorno di fiamma per la dama?

Gemma Galgani continua ad essere una delle dame più amate del trono over. Da anni ormai, protagonista principale del format di Maria De Filippi, la donna è alla ricerca della sua anima gemella.

Negli ultimi anni ha fatto molto parlare di se per la sua relazione con Giorgio Manetti. Pochi, però, sanno che Gemma è stata sposata con un uomo e che ha divorziato dopo quasi 20 anni di separazione.

Gemma Galgani, ritorno di fiamma con Francesco D’Acqui?

Gemma da anni appassiona migliaia di telespettatori nella sua ricerca dell’uomo ideale. Prima di conoscere Rocco Fredella, Giorgio Manetti e Juan Luis, la donna ha avuto un’importate storia d’amore decidendo di convolare a nozze. All’età di 20 anni, precisamente nel dicembre 1972, la Galgani ha sposato Francesco D’Acqui e la loro unione è durata pochissimo tempo.

L’uomo ha rilasciato qualche anno fa delle dichiarazioni al settimanale Di Più, in cui ha parlato del loro matrimonio e di cosa prova attualmente per la dama. Le parole dell’ex di Gemma però hanno scatenato i fan della torinese e in molti pensano addirittura che potrebbe esserci un ritorno di fiamma per i due.

Le dichiarazioni dell’ex marito della dama

L’ex marito di Gemma Galgani si è aperto ad un’intervista che riguarda da vicino il suo rapporto con la dama. Di conseguenza non sono mancati dichiarazioni sul loro matrimonio e delle frecciatine a Giorgio Manetti.

Riferendosi al cavaliere, Francesco si è rivisto molto nei panni del gabbiano, perchè anni fa anche lui ha sofferto per la separazione. La sua ex moglie è una persona abbastanza impegnativa e bisogna darle sempre il massimo, ha confessato.

Solo dopo sei mesi di matrimonio Gemma ha lasciato il tetto coniugale tornandosene a Torino dalla sua famiglia. La coppia ha deciso di divorziare dopo 20 anni, quando Francesco ha conosciuto la sua attuale moglie.

Nel 1989 hanno firmato le pratiche per il divorzio e oggi ognuno vive la propria vita. Riferendosi alla dama, D’Aqui ha espresso il desiderio di rivederla e di poter scambiare con lei due chiacchiere.