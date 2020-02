Il Segreto anticipazioni spagnole: Camelia in gravi condizioni

Nuovi colpi di scena nelle puntate spagnole della soap opera Il Segreto. Le anticipazioni raccontano che Puente Viejo sarà in panico per via di alcuni incendi che divamperanno senza apparente ragione. Purtroppo Camelia, la figlia di Matias e Marcela resterà coinvolta in uno di essi e verserà in gravi condizioni.

Il Segreto nuove puntate: paura a Puente Viejo

Non c’è pace nel quartierino iberico. Nelle prossime puntate della telenovela, Camelia resterà intrappolata in un edificio nel quale divamperà un incendio. La piccola verrà tratta in salvo, ma le sue condizioni saranno molto gravi.

Matias e Marcela porteranno la figlia in un luogo sicuro. Camelia respira ma fatica a recuperare i sensi. Con il cuore colmo d’angoscia, Marcela e Matias correranno dal medico. Dopo averla visitata, il dottore dirà loro che la bimba ha inalato molto fumo e che servirà del tempo prima che possa riprendersi completamente. Intanto, in paese crescerà la paura.

Chi è il responsabile di tutti questi incendi? Come svelano gli spoiler de Il Segreto inoltre, un’altra donna sarà in apprensione. Si tratta di Dolores, preoccupata per la lunga assenza di Tiburcio.

Nel frattempo, Manuela continuerà a peggiorare e il dottor Clemente non le darà molte speranze. Adolfo e Marta non riusciranno più a nascondere il loro amore e saranno pronti a comunicarlo a Rosa. Sarà così che Adolfo si farà coraggio e prometterà a se stesso di dire alla promessa sposa di non voler convolare a nozze. Gli spoiler de Il Segreto continuano con la disperazione di Alicia che, sebbene stimi Marcela, non vorrà rinunciare a Matias.

Rosa ignara della decisione di Adolfo

Le trame de Il Segreto continuano con la felicità dell’ignara Rosa che, felice per il suo matrimonio, andrà da Isabel per portare avanti i preparativi. La nobildonna la metterà in guardia, dicendole di imparare a non fidarsi di chi le sta intorno. Marta irromperà nella stanza decisa a rivelarle la verità su Adolfo, ma un imprevisto le impedirà di portare a termine la sua missione.

Infine, nelle nuove puntate della soap opera Il Segreto, vedremo Marcela e Matias privi di speranze. Nonostante il riposo e le cure prescritte dal medico, pare che la piccola Camelia non accenni a risvegliarsi. La bimba ce la farà? Non resta che attendere le prossime anticipazioni.