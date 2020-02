Oroscopo Paolo Fox 20 febbraio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 20 febbraio annuncia novità davvero interessanti. I nativi del Cancro devono stare lontani dagli scontri e dai conflitti, mentre le persone del segno Bilancia devono evitare di fare sforzi. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di giovedì per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 20 febbraio da Ariete a Gemelli

Ariete – Giornata particolare. Vi sentite come se fosse sempre messo alla prova o come se in questi giorni ci fossero troppe tensioni da tenere a bada. È anche vero che amate le sfide, però ci vorrebbe un po’ di cautela. Entro aprile potete ottenere ciò che vi piace.

Toro – Il Sole torna ad essere favorevole, ciò vuol dire che questa giornata porta interessi nuovi. Anche se il fine settimana porterà qualche rallentamento, voi state vivendo uno dei momenti più creativi e produttivi della vostra vita.

Gemelli – Proprio perché il campo lavorativo e quello economico hanno bisogno di aggiustamenti, ora è necessario allontanarsi da tutto ciò che vi rende tristi. Solo l’amore e le amicizie possono compiere un miracolo. Fino a sabato cercate di organizzare qualcosa di divertente.

Previsioni di giovedì 20 febbraio da Cancro a Vergine

Cancro – In questa giornata è meglio stare alla larga dagli scontri e dai conflitti. L’oroscopo di Paolo Fox non vuole intendere che questa sia una giornata pesante, ma sicuramente vi siete accorti che la situazione è ingestibile. Potreste percepire le ostilità da parte delle persone che vi stanno attorno, ci vuole pazienza.

Leone – Le prossime 72 ore sono giornate da combattenti. Siete invitati a fare sole le cose che sentite senza forzare troppo le situazioni. Dovete stare molto attenti nelle relazioni di lunga data o quelle in crisi. C’è un po’ di calo fisico.

Vergine – Giornata positiva, soprattutto per i sentimenti. Chi ha una persona di riferimento al proprio fianco e che pensa già al matrimonio e alla convivenza, ora può contare su un rapporto solidale.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Da martedì molti di voi non si sentono in perfetta forma. Queste sono giornate in cui si sente un certo attrito nel rapporto con gli altri e c’è una stanchezza fisica che va amministrata con cura. Da venerdì recupererete tutto. Per il momento, evitate di fare sforzi.

Scorpione – Giovedì, venerdì e sabato sono tre giornate in cui dovete sforzarvi di restare sereni e tranquilli. Se continuate a trovare soluzioni per le persone che vi stanno attorno, finirete per esaurire le vostre energie. Poi chi vi darà la carica? In amore dovete fare attenzione a ciò che dite, potreste dire cose che non pensate.

Sagittario – Le relazioni d’amore e le amicizie possono essere più importanti tra giovedì e sabato. Domenica, invece, sarà una giornata decisamente sottotono. Queste tre giornata favoriscono gli incontri: trascorrete più tempo con le persone che amate. Favoriti anche i viaggi e gli spostamenti.

L’oroscopo di Paolo Fox del 20 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Questo giovedì vi invita a fare qualcosa d’interessante per voi stessi. In amore, fino ad adesso questo febbraio non è stato un mese passionale. Se in questo mese sono nate delle storie, devono essere ancora definite. Anche nel settore lavorativo ci sono state delle tensioni, ma adesso è proprio il lavoro che va a gonfie vele. Potete definire un accordo, un contratto oppure sfornare grandi idee.

Acquario – In questa giornata sentite il bisogno di vivere le relazioni in maniera libera. È molto probabile che Saturno in primavera inizia a tagliare tutti quei rapporti che non vi interessano più.

Pesci – Per questo weekend dovete organizzare qualcosa di bello come un appuntamento, un incontro, un viaggio. Molti di voi non sono felici, forse perché in passato sono stati illusi da una persona di fiducia. La vita va avanti.