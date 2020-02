Uomini e Donne, il Trono Classico è stato sospeso. Ecco il motivo

Il Trono Classico è stato sospeso?

Nelle ultime ore i telespettatori hanno notato che le puntate del trono classico non sono andate in onda. Fino a qualche settimana fa il percorso dei tronisti era proposto negli ultimi giorni della settimana. Pare che la redazione abbia intenzione di sospendere definitivamente le registrazioni a causa di un partecipante.

In poche parole una delle due troniste è stata vista in atteggiamenti intimi con un ragazzo esterno al programma. Inoltre un corteggiatore ha svelato, consapevole di non essere ripreso dalle telecamere, di stare lì per ottenere maggiore visibilità. Maria De Filippi, stufa delle situazione che si ripete di continuo, ha voluto prendere dei seri provvedimenti. Per ora il trono classico è stato sospeso.

Sara o Giovanna?

Il Trono Classico è stato sospeso per il momento, dato che i giovani sono motivati solo dal desiderio di popolarità. Sara Affi Fella, per esempio, era ancora legata a Nicola Panico quando si era seduta sul trono. Scelse Luigi Mastroianni, però la loro relazione arrivò subito al capolinea e tutto venne a galla per opera di Nicola.

Da allora la redazione ha iniziato a indagare su qualsiasi partecipante per evitare di perdere credibilità. Purtroppo molti non sono alla ricerca dell’amore, in quanto vengono allontanati grazie alle segnalazioni del pubblico. Stavolta al centro delle polemiche c’è una delle due troniste.

Alcuni credono che si tratti di Sara Shaomi, dato che conoscono da più tempo Giovanna Abate. Quest’ultima non è stata scelta da Giulio, dunque ha ricevuto la proposta dalla conduttrice. Secondo fonti attendibili pare che abbia un interesse per Alessandro. Molti credono che sia lui il corteggiatore smascherato.

Il confronto con Signorini

Alessandro è stato un tentatore dell’ultima edizione di Temptation Island Vip. Ha ottenuto visibilità con Serena Enardu. Dopo il reality si sono visti all’esterno, però tanti dettagli non sono stati riferiti. Ragion per cui Alfonso Signorini si è recato nello studio per fargli delle domande in merito.

Non ha detto palesemente di aver avuto un contatto fisico con la donna, però l’ha lasciato intendere. Per i fan di UeD è lui ad essere lì per i riflettori, poiché il suo flirt con la fidanzata di Pago è giunto al capolinea. Anche se non sono chiare le dinamiche, la redazione non ne può più della disonestà dei ragazzi. Quale sarà la decisione finale?