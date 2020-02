“Non ci speravo più…”: da Maria De Filippi, il lieto annuncio. La gravidanza a 44 anni [FOTO]

L’ex tronista Giulia Montanarini è incinta della prima figlia

La grande famiglia di Uomini e Donne si allarga sempre di più. Infatti un’altra ex protagonista del dating show di Maria De Filippi aspetta un bambino. Si tratta di Giulia Montanarini, un annuncio arrivato dopo quello di Ramona Amodeo. La nota attrice ha dato la lieta novella attraverso una recente intervista al noto magazine Diva e Donna.

L’ex tronista ha rivelato che a 44 anni diventerà per la prima volta madre. Lei non ci sperava più e la gestazione è avvenuta tutta al naturale. Giulia è il compagno Gianmaria ci hanno provato ed è arrivata subito. La donna ha confidato anche che la persona che ama era un po’ restio visto che è già padre di due bambini. (Continua dopo la foto)

Ecco come ha scoperto di aspettare una bambina

Intervistata dal periodico Diva e Donna, l’ex tronista del dating show di Maria De Filippi ha rivelato al giornalista come ha scoperto di essere rimasta incinta della sua prima bambina. Giulia Montanarini lo ha fatto in modo schietto, ovvero dicendo che non dormiva la notte e si sentiva strana.

Quindi si è recata in farmacia ha acquistato il test e ha avuto il verdetto. Subito dopo ha telefonato la sorella Claudia, anch’essa protagonista di Uomini e Donne, per darle la lieta notizia. Al settimanale la donna ha confidato anche di essere al quarto mese e che la figlioletta di chiamerà Alice.

Giulia Montanarini incinta: la reazione del suo compagno

Nel corso della lunga intervista al noto magazine Diva e Donna, Giulia Montanarini ha rivelato anche in che modo lo ha detto al suo compagno. Stava preparando il caffè e glielo ha comunicato in questa maniera.

A quel punto lui non ci ha capito più nulla andando entrambi in tilt. Ovviamente la lieta novella ha reso felici tutti i fan dell’ex tronista di Uomini e Donne. Anche la redazione di KontroKultura fa gli auguri alla coppia.