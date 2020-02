Pop Smoke il rapper ucciso a colpi d’arma da fuoco, killer in fuga

E’ stato ucciso a colpi d’arma da fuoco il rapper Pop Smoke , probabilmente per una rapina in casa degenerata, i killer sono scappati

E’ morto il rapper Pop Smoke, il giovane cantante è caduto sotto i colpi di pistola di killer spietati. La brutta vicenda è accaduta a Los Angeles e pare che il cantante sia stato ucciso per una rapina nella sua casa, ma finita in tragedia.

A riportare la notizia è stato il portale TMZ, tuttavia ancora non è ben chiaro cosa sia successo effettivamente. Ritenuto una della star nascenti della scena hip hop statunitense, il rapper originario di Brooklyn si trovava in un’abitazione non di sua proprietà a Hollywood.

Stando alle indiscrezioni trapelate sulla vicenda pare che d’un tratto nella casa dove si trovava il ventenne siano entrati due uomini armati. I due hanno sparato praticamente subito doversi colpi di arma da fuoco, colpendo a morte Pop Smoke.

Pop Smoke ucciso a scopo di rapina

Vero nome Bashar Barakah Jackson, Pop Smoke purtroppo non ha retto ai colpi di pistola e nonostante la corsa al Cedars-Sinai Medical Center è deceduto. Nel momento della sparatoria pare che il rapper si trovasse nella casa di Eddie Arroyave, compagno di Teddi Mellencamp.

Arroyave viveva in affitto nella casa e probabilmente i due amici stavano trascorrendo del tempo assieme. La sparatoria pare sia avvenuta attorno alle 4.30 del mattino. Dalle testimonianze è emerso che i due uomini che hanno sparato avevano il viso coperto da maschere e cappuccio.

Sulla tragica vicenda indaga la polizia, che deve accertare se la sparatoria sia degenerata per una reazione del rapper. Un’altra ipotesi è quella dell’atto premeditato, ma chi poteva avercela con Smoke? Intanto, i due killer fuggiti dalla casa hanno lasciato diverse tracce e le indagini proseguono.

La polizia sulle tracce dei killer

La polizia indaga e sta valutando tutte le opzioni. Nel frattempo sta seguendo le tracce che i due killer hanno lasciato, nella speranza di riuscire a scoprire chi sono.

Al momento però la polizia di Los Angeles non è neanche stata in grado di identificare i due killer. Anzi, era stato tratto in arresto un uomo che però poi è stato rilasciato perché non aveva nulla a che fare con la vicenda.

Tanti i messaggi di cordoglio giunti per ricordare l’amico e collega dal mondo della musica. Pop Smoke era il simbolo della nuova generazione di rapper, che tutti ricorderanno con rammarico.